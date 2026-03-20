Afrique: Les rares quotidiens parus ce vendredi mettent en exergue la korité dans la division et la liste des Lions

Dakar — Les rares quotidiens parvenus à l'APS, vendredi, évoquent plusieurs sujets dont l'actualité du retrait de trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Sénégal au profit du Maroc et la fête de Korité célébrée dans la division.

Le Soleil réserve une petite place à la fête de l'Aïd el-fitr ou Korité qui sera célébrée samedi. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) informe que la fête de Korité ou Aïd el-fitr sera célébrée demain, samedi 21 mars 2026, rapporte le journal.

La CONOCOC indique, en effet, avoir recueilli "toutes les informations venant de ses 485 représentants répartis dans les différentes localités du pays [...]". "Il [en] résulte que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du territoire", écrit le journal.

Le Soleil précise, cependant, que la Coordination des musulmans du Sénégal va célébrer ce vendredi 20 mars la Korité.

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D'autres communautés comme la famille omarienne ont également commémoré ce vendredi cette fête marquant la fin du jeûne musulman.

L'Observateur souligne également cette division autour du croissant lunaire. "Comme à l'accoutumée, la Korité se fêtera dans la fracture religieuse", regrette le journal, signalant que la Coordination des musulmans du Sénégal (CMS) et la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) ont émis des "avis contradictoires". Le quotidien d'ironiser : "Deux lectures du ciel, deux dates pour l'Aïd el-fitr".

Les journaux parvenus à l'APS mettent également en exergue la préparation des matchs amicaux de l'équipe nationale du Sénégal, avec la liste publiée, jeudi, pour les affiches Sénégal-Gambie et Sénégal-Pérou.

"Pape Thiaw tient son prix Nobel", affiche L'Observateur, faisant allusion à Nobel Mendy, qui fait sa première entrée dans la tanière, en même temps que Mamadou Diakhon. Le journal souligne l'absence de Sadio Mané et le retour de Bamba Dieng et de Assane Diao.

Record, le quotidien sportif du même groupe de presse, Groupe futurs médias, salue les "nouvelles prises" du coach des Lions de football. Il s'agit de Nobel Mendy, 21 ans, défenseur central de Rayo Vallecano (Espagne), et Diakhon, 20 ans, attaquant excentré du Club Bruges (Belgique).

Mais les journaux ne lâchent pas la forte actualité du retrait du trophée de la CAN 2025 par le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), déclarant le Maroc vainqueur sur tapis vert, deux mois après la finale contre le Sénégal à Rabat (0-1).

Record rapporte que le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, en conférence de presse, jeudi, a affirmé que "sur le plan du droit, le Sénégal ne peut être perdant" devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), saisi à cet effet.

Le Soleil et L'Observateur évoquent, par ailleurs, deux sujets relatifs à la santé.

Le premier met en exergue les "77 milliards de CFA de la Banque mondiale au Sénégal", un montant approuvé par l'institution dans le cadre du programme de développement du système de santé et de protection financière dénommé "Naatangue 2030".

L'Obs, lui, revient sur le limogeage de Moussa Diallo, directeur de l'inspection pharmaceutique, qui avait dénoncé le scandale Sofcare, relevant que cette "défenestration" suscite des soupçons de "représailles".

Mercredi, en Conseil des ministres, c'est le directeur de l'Agence de régulation pharmaceutique (ARP), Aliou Ibn Talib Diouf, qui avait été limogé.