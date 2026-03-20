Sénégal: La fin du ramadan célébrée par une partie de la communauté musulmane sénégalaise

Dakar — L'Aïd-el-fitr, fête marquant la fin du jeûne musulman, a été célébrée ce vendredi par une partie de la communauté musulmane au Sénégal, la grande majorité ayant retenu de commémorer la Korité samedi.

La Coordination des musulmans du Sénégal a appelé ses membres à marquer ce vendredi la fin du jeûne, de même que la famille omarienne.

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC), organe officiel regroupant des représentants de toutes les confréries, a fixé à samedi la date de la Korité.

Ses membres, réunis jeudi pour l'observation du croissant lunaire, a indiqué que la lune n'avait été aperçue nulle part sur le territoire national.

Sur cette base, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a fixé au samedi 21 mars 2026 le premier jour du mois de Chawwal, marquant ainsi la célébration de l'Aïd el-Fitr.

La communauté musulmane sénégalaise peine, depuis quelques années, à s'accorder sur les dates des fêtes religieuses, en dépit de l'existence d'un organe officiel chargé de scruter la lune.