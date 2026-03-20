Sénégal: Mamadou Diankhon, un dribbleur redoutable rejoint la Tanière

Dakar — L'attaquant du FC Bruges (élite belge) Mamadou Diakhon, né d'un père malien et d'une mère sénégalaise, a finalement choisi de rejoindre les rangs des Lions, après avoir longtemps hésité entre le Sénégal, le Mali et la France.

Il a été retenu dans la liste publiée jeudi par le sélectionneur des Lions Pape Thiaw, en perspective des deux prochains matchs amicaux que le Sénégal va disputer contre le Pérou et la Gambie, les 28 et 31 mars respectivement. Ancien pensionnaire des sélections U18, U19 et U20 de la France, le jeune ailier gauche, redoutable dribbleur, a donné son accord pour jouer avec les Lions.

Le nouveau pensionnaire de la Tanière figurait également sur la liste rendue publique le même jour par le sélectionneur de l'équipe nationale espoirs de France, Gérald Baticle, pour défier le Luxembourg et l'Islande, les 26 et 30 mars en qualifications à l'Euro Espoirs. Considéré comme un talent d'avenir par les observateurs, Mamadou Diakhon a signé son premier contrat professionnel avec le Stade Reims (élite française) à l'âge de 19 ans.

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Arrivé cette saison dans le championnat belge, il est l'homme en forme actuel du Club Bruges, avec lequel il s'est illustré en Champions League cette saison avec deux buts. La saison dernière, une étude statistique avait classé Diakhon parmi les meilleurs dribbleurs d'Europe, avec 40.29 dribbles/100 touches de balle... devant le barcelonais Lamine Yamal. Interrogé lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 sur le pays avec lequel il souhaite évoluer, entre le Mali et le Sénégal, il avait plutôt botté en touche.

"Pour l'instant, je suis concentré en club : je n'ai pas encore eu de choix à faire, car on ne m'a pas encore contacté pour une sélection. Évidemment, j'étais très content que le Sénégal gagne la CAN... mais j'étais aussi très déçu que le Mali perde en quart de finale. Du coup, grâce au Sénégal, la douleur était moins vive", avait-il dit. Il avait ajouté : "Les deux pays (Mali et Sénégal) sont aussi proches de mon coeur, mais je le répète, pour le moment, je n'ai pas eu à faire de choix. Mais le jour venu, ce sera difficile, bien sûr".

L'équipe nationale du Sénégal se prépare pour la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le Sénégal va partager la même poule que la France, la Norvège, ainsi que le vainqueur du barrage entre la Bolivie, l'Irak et le Suriname. Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022, va participer à sa quatrième Coupe du monde en 2026. En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020). Ils ont été ensuite éliminés en quart de finale par la Turquie, sur un "but en or".