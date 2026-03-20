Sénégal: Korité - Les marchés de la région de Kaolack bien approvisionnés (Responsable)

Kaolack — Les marchés de la région de Kaolack (centre) sont bien approvisionnés en produits d'origine animale et en denrées de première nécessité, à quelques heures de la célébration de l'Aïd-el-fitr, communément appelé "Korité" au Sénégal, a appris l'APS, jeudi, des chefs de services régionaux du Commerce et de l'Elevage et des Productions animales

"La viande de bœuf, des petits ruminants, des poulets et des oeufs sont bien présents sur les marchés, avec une variance selon les départements et les localités. Mais la viande bovine est de plus en plus rare à cause des problèmes au niveau des frontières notamment au niveau du Mali", a expliqué Dr Khady Ndiaye, cheffe du service régional de l'Elevage et des Productions animales. D'après elle, cette situation fait que le kilogramme de la viande de boeuf varie entre 4000 francs CFA et 4500 francs CFA voire 5000 francs CFA pour la viande sans os.

La viande des petits ruminants est vendue à 5000 francs CFA le kilogramme, avec la possibilité d'avoir la viande de caprin entre 4000 et 4500 francs CFA le kilogramme par endroits, a-t-elle indiqué. Le prix du poulet varie entre 3500 et 4000 francs CFA, a indiqué Dr Khady Ndiaye. Elle a révélé la présence de poulets frauduleux, assurant que ses services travaillent "inlassablement" pour les débarrasser du marché, pour le bien des consommateurs.

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Dans la région de Kaolack, la tablette d'oeufs coûte entre 2900 et 3500 francs CFA, mais "les marchés sont assez bien approvisionnés en produits alimentaires d'origine alimentaire", a-t-elle rassuré. Pour sa part, le chef du Service régional du Commerce de Kaolack, Adama Mohamed Mbaye, dit avoir procédé à une "relecture" de la situation du marché par les relevées de stocks, en cette période de forte consommation de produits alimentaires.

"Cela nous permet de dire aujourd'hui que les marchés sont correctement approvisionnés", a-t-il fait valoir. Concernant les produits horticoles, l'oignon et la pomme de terre, les marchés sont "inondés" en productions locales, avec des prix "extrêmement très bas", a-t-il fait savoir. Les sacs d'oignon et de pomme de terre sont vendus 9000 francs CFA et le kilogramme cédé à entre 350 et 400 francs CFA, avec des stocks très importants.

Pour l'huile et du riz, a-t-il poursuit, les quantités sont suffisantes et sont de bonnes qualités. "C'est également le cas du mil, puisque nous sortons de la période des récoltes, par conséquent, les consommateurs peuvent être tranquilles. Toutes les denrées nécessaires pour cette fête-là sont déjà sur le marché", a insisté M. Mbaye.