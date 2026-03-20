Sénégal: Bamba Dieng retrouve les Lions après une renaissance à Lorient

Dakar — Après presque deux ans d'absence en sélection nationale, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng, attaquant de 25 ans évoluant au FC Lorient en Ligue 1 française, a été rappelé en équipe nationale pour les prochaines rencontres amicales du Sénégal contre le Pérou et la Gambie, les 28 et 31 mars.

L'équipe nationale de football du Sénégal affronte celle du Pérou le 28 mars prochain au Stade de France, à 16h GMT, avant de jouer la Gambie, trois jours plus tard, à 19h GMT, au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, à Dakar. En grande forme depuis le début de la saison avec Lorient, Dieng est actuellement l'un des attaquants les plus performants de la Ligue 1 française.

Auteur de performances remarquées, il est devenu un joueur incontournable de l'effectif dirigé par Olivier Pantaloni, inscrivant sept buts inscrits en quatorze matchs, dont un doublé décisif lors de la 24e journée de Ligue 1 contre Auxerre, permettant à son équipe d'obtenir le point du nul. Dimanche dernier, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, il a ouvert le score pour son équipe, qui a finalement remporté la victoire 2-1 face à Lens, reléguant les Sang et Or à la deuxième place du classement.

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Lorient occupe la neuvième place du classement de la Ligue 1 française. Bamba Dieng vit une véritable renaissance cette saison, après un début de parcours compliqué à Lorient, marqué par un prêt peu concluant à Angers SCO et plusieurs blessures. Il a depuis retrouvé le plaisir de jouer, empilant les buts au point de s'imposer comme une option offensive majeure pour les Merlus. Le rendement offensif du champion d'Afrique 2021 a également convaincu le sélectionneur national, Pape Thiaw, de lui offrir une nouvelle chance en équipe A.

Dieng est appelé à jouer un rôle clé dans le dispositif offensif sénégalais, lui qui n'avait plus été convoqué avec les Lions depuis mars 2024 et les matchs amicaux ayant opposé le Sénégal au Bénin (1-1) et au Gabon (3-0). Né le 23 mars 2000 à Pikine, dans la grande banlieue dakaroise, Bamba Dieng a débuté sa carrière professionnelle au Diambars FC avant de s'expatrier en Europe. En 2020, il rejoint l'Olympique de Marseille, où il inscrit 11 buts en 54 apparitions, puis s'engage avec le FC Lorient le 28 janvier 2023.

En août 2024, il est prêté à Angers SCO pour la saison 2024-2025, lors de laquelle il inscrit trois buts en 18 matchs, avant de revenir à Lorient pour la saison 2025-2026, décidé à s'imposer comme un élément offensif déterminant des Merlus. Bamba Dieng compte déjà 20 sélections et 2 buts avec les Lions. Son retour en équipe nationale devrait lui permettre de booster une saison et une carrière qui semblent définitivement relancées.