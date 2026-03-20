Sénégal: Lancement officiel du mois de la Francophonie à l'IFEF, mardi

Dakar — La cérémonie de lancement officiel du mois de la Francophonie va se dérouler mardi, à 11 heures, au siège de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation (IFEF), aux Almadies, a appris l'APS, jeudi, des organisateurs

Dans un communiqué, le Groupe des amis de la Francophonie (GAF) et les institutions nationales en charge de la Francophonie indiquent que l'évènement est placé sous la présidence du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. La cérémonie entre, précise le texte, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie, portant cette année sur le thème "Génération Paix ? Contributions de la jeunesse pour un monde plus apaisé".

A cette occasion, signalent les organisateurs, des jeunes hommes et femmes ayant bénéficié des programmes de la Francophonie apporteront leurs témoignages sur les avantages desdits programmes en matière d'emploi, d'entrepreneuriat, d'apport à la communauté et de réalisation individuelle. Ce mois de la Francophonie, organisé aussi en relation avec les associations et réseaux de la Francophonie, est programmé du 24 mars au 22 avril prochain à Dakar, et dans les régions où plusieurs activités culturelles, éducatives, scientifiques et de jeunesse sont prévues.

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Il s'agit notamment de la célébration de la journée de la Francophonie, vendredi, sur les réseaux sociaux et les médias publics, à travers le concept "Un mot, un pays". Il y a ensuite le lancement du mois de la francophonie, mardi, suivi du lancement du championnat africain du slam, mercredi, à la délégation Wallonie-Bruxelles qui va accueillir, le même jour, le vernissage de l'exposition "Gaddaay", avec l'artiste Massow Kâ.

Dans le programme de ce mois, il est aussi inscrit un évènement autour du sport, sur le thème "Au rythme de Senghor", avec des slameurs, poètes, festiparoles et passeurs de vent, un festival images de la francophonie, ainsi qu'une visite de terrain à Dakar, Diamdiadio et Thiès, sur le thème "Transport et développement durable" au Train express régional (TER).

Une conférence-débats est prévue à l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le 26 mars, à 16 heures sur les "Enjeux de la diplomatie scientifique francophone : bouleversements géopolitiques, développement durable, flux des mobilités, impacts des IA". Un concours intitulé "Plumes et voix des lycéens et collégiens" sera célébré le même jour à 10 heures, à la place du Souvenir africain, dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie et de la Journée mondiale du conte.

Des activités sont aussi prévues à l'école sénégalaise de Banjul en Gambie ainsi qu'à Kédougou (sud-est). Elles seront marquées par un atelier d'écriture avec l'écrivaine Sokhna Benga, une soirée gastronomie francophone à Dakar et la participation du Groupe des amis de la francophonie au Forum paix et sécurité en Afrique, prévu les 20 et 21 avril, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamdiadio.