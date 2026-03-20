Afrique: Thiès - Des experts de la Mauritanie, de la RDC et du Sénégal formés aux Systèmes d'information géographique

19 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Des experts de la Mauritanie, de la République démocratique du Congo et du Sénégal ont participé mercredi au Centre forêt de Thiès à un atelier régional de formation sur "les systèmes d'information géographique (SIG) et la cartographie appliquée à l'agriculture et à la gestion des ressources naturelles", a constaté l'APS.

"Cet atelier est un bel exemple de coopération interafricaine, parce que regroupant des experts du Sénégal, de la Mauritanie et de la RDC, qui vont subir une formation en système d'information géographique", a relevé le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Ababacar Guèye, présidait l'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités en matière de système d'information géographique, organisé par la Direction des eaux et forêts.

Selon M. Guèye, cette session de formation "témoigne du dynamisme de la coopération entre nos différents Etats, surtout en matière de gestion des ressources forestières". Il a souligné le caractère "essentiel" d'un système d'information géographique dans la gestion forestière, agricole et de toutes les ressources naturelles, de manière générale. Ababacar Guèye a noté que le SIG "permet, par des moyens modernes, de prendre en compte l'ensemble des données, de voir [leurs] impacts [et ceux] des changements climatiques sur les activités humaines, en matière forestière et de gestion des ressources naturelles".

M. Guèye a indiqué que "ces activités sont toujours menées dans un même cadre et souvent par une même personne". "D'où l'importance de cet atelier de renforcement de capacité du personnel qui intervient dans ce domaine, surtout au niveau interafricain", a conclu l'officiel sénégalais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.