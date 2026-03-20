Sénégal: Richard-Toll - 1 000 kits alimentaires offerts à des personnes vulnérables et des agents du service public

19 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard-Toll — Le mouvement "Les Mamistes" de la commune de Richard-Toll (nord) a distribué, mercredi, 1 000 kits alimentaires à des personnes vulnérables et à des agents du service public dans le cadre d'une dynamique de solidarité et d'entraide.

Cette action de solidarité a ciblé la police, l'hôpital, la brigade de gendarmerie, les sapeurs-pompiers ainsi que des agents du centre de santé. "Cette initiative vise à apporter un appui aux couches sociales les plus démunies, tout en soutenant les agents qui assurent quotidiennement des missions de service public dans différentes structures", a déclaré Abou Ndongo, coordonnateur du mouvement, au terme de la cérémonie.

M. Ndongo a souligné que cette troisième édition est marquée par une augmentation significative du nombre de kits distribués, qui est passé de 500 l'année dernière à 1 000 cette année, traduisant la volonté du mouvement de soutenir les personnes démunies.

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Il a, en outre, annoncé la volonté des "Mamistes" d'élargir davantage le champ des bénéficiaires lors des prochaines éditions. "'Notre ambition est d'enrôler encore plus de cibles afin d'accroître l'impact de cette initiative au sein de la communauté", a-t-il indiqué. Cette opération, qui s'inscrit dans une dynamique de solidarité et d'entraide a été saluée par les bénéficiaires, qui ont exprimé leur reconnaissance envers le mouvement pour ce geste en faveur des populations et des services publics de la commune.

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