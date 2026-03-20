Afrique: Ligue des champions - Mission ardue pour l'AS FAR et la RSB

19 Mars 2026
Libération (Casablanca)
Par T.R

Faute de Botola, c'est la compétition continentale qui meublera de nouveau le week-end footballistique, avec la participation de quatre clubs marocains qui aspirent à décrocher le sésame du dernier carré.

Ainsi, en Ligue des champions, la tâche s'annonce ardue aussi bien pour l'AS FAR que la RSB, accrochées à l'aller dans leurs bases, sur le même score de un partout, et qui auront fort à faire lors du second acte. Les Militaires affronteront ce samedi au stade 30 Juin au Caire la formation égyptienne de Pyramids, tenante du titre. Ils s'y sont rendus jeudi à bord d'un vol spécial et comptent fort bien tirer leur épingle du jeu après avoir récupéré leur capitaine Rabii Hrimat suspendu lors du match aller.

Même cas de figure pour les Berkanis qui joueront dimanche à 17h00 du côté de Kigali contre l'équipe soudanaise d'Al Hilal d'Oumdermane. Les joueurs de la RSB ont pris désormais acte du niveau élevé de la C1 qui n'a rien à voir avec l'épreuve de la Coupe de la CAF qu'ils avaient l'habitude de dominer. Cette fois-ci, les protégés de Mouine Chaâbani sont tenus de sortir leur meilleur football en vue de franchir ce cap, même s'ils seront handicapés d'une absence de taille, celle de l'attaquant Oussama Mellioui, au moment où le latéral Hamza Moussaoui reste incertain.

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Les autres matches de ces quarts de finale de la LDC d'Afrique opposeront Al Ahly d'Egypte à l'Espérance de Tunis (samedi à 19h00) et le Stade Malien à Mamelodi Sundowns (dimanche à 17h00). En Coupe de la Confédération, le complexe sportif Mohammed V de Casablanca abritera, dimanche à 20h00, le choc 100% marocain de ce tour des quarts de finale retour entre le Wydad et l'Olympic de Safi, sachant qu'à l'aller les deux clubs s'étaient neutralisés (1-1).

Sur le papier, ce résultat met le Wydad en ballottage favorable, d'autant plus que les Rouges sont mieux outillés et beaucoup plus aguerris que les Mesfiouis pour ce genre de matchs. Le WAC devra faire sans son international bolivien Vaca, parti en sélection, ainsi qu'Amrabet, convalescent, mais devra récupérer Ziyech, avide de disputer son troisième match africain. Quant aux Safiots, au grand complet, ils ne manqueront certainement par de jouer à fond leur chance lors de cette confrontation qui sera disputée à guichets fermés.

Les trois autres matches de ce tour de la C2 opposeront Chabab Belouizdad (Algérie) à Al Masry (Egypte), Zamalek (Egypte) à Otoho d'Oyo (Congo), et USMA (Algérie) à Maniema (RDC).

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