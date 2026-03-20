Maroc: L'équipe nationale U16 disputera un tournoi amical en Turquie

19 Mars 2026
Libération (Casablanca)

L'équipe nationale marocaine des moins de 16 ans participera, du 25 au 30 mars, à un tournoi international en Turquie, a annoncé, mercredi, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Outre le Maroc, ce tournoi connaîtra la participation des sélections de la Turquie, de la Norvège et de l'Ukraine. Selon le programme de cette compétition, le Maroc affrontera la Norvège le 25 mars, avant de se mesurer à la Turquie trois jours plus tard. Les poulains de Nabil Baha, entraîneur de l'équipe nationale U16, clôtureront ensuite la compétition face à l'Ukraine le 30 mars.

A cet effet, le coach national a convoqué 26 joueurs pour participer à ce tournoi international :

Jad Jamila (FUS), Amine Bekkari (RCA), Rayane Taouik, Younes Felluloula, Wadie Ezzenz, Omar Allaoui et Aymane Ait Hammou (Amf), Salah-Eddine Tagui (RSB), Amin Fertah (Deportivo Alavés), Walid Chellay, Ishak Moufakkir Hasbi (Granada), Anas El Magouri (Valence), Hicham El Bakkali (Las Palmas), Abdelah El Boukhary (Girona FC), Salim Ben Ali, Ilyass Bounahr et Ilyes Bennane (RSC Anderlecht), Hatim Dabdoubi (La Gantoise), Zakaryae Essanoussi (Helmond Sport), Mohamed Dani Bouchta (FC Utrecht), Aymen Badaoui (Ajax Amsterdam), Ilyas Bousfiha (Karlsruher SC), Jaouad Hajjari Ayan (Olympique Lyonnais), Abde Chahid El Mezaouri (Paris Saint-Germain), Omar Sperlonga (AS Rome) et Hatim Belhaj (Brentford).

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