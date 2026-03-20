Ile Maurice: Trois suspects passent aux aveux

Une violente agression sur fond de préméditation s'est produite en fin d'après-midi le lundi 16 mars, dans une rue de Résidence Briquetterie, à Roche-Bois, plongeant le quartier dans l'émoi. La victime aurait été attaquée par plusieurs individus armés dans des circonstances laissant peu de doute quant au caractère prémédité de l'agression. Grièvement blessée et portant de multiples blessures profondes au corps, elle a dû être admise d'urgence dans une clinique privée.

Un témoin, présent sur les lieux, a rapporté aux enquêteurs qu'un des agresseurs aurait utilisé une arme tranchante pour lui infliger plusieurs coups dans le dos ainsi qu'aux bras et aux jambes. Un autre suspect l'aurait violemment rouée de coups de poing et de pied, accentuant la gravité des blessures. Alertée, la police s'est rendue à la clinique où la victime avait été transportée par ses proches. Son état de santé a été jugé sérieux au moment de sa prise en charge et elle n'était pas en mesure de fournir une déposition.

Dans le cadre de l'enquête menée par la Criminal Investigation Division de Metro Nord, trois suspects, âgés de 19 à 21 ans, ont été interpellés, puis conduits aux fins d'interrogatoire. Lors de leur audition, ils sont passés aux aveux. Selon les informations recueillies, ils ne sont pas connus des services de police. Les trois individus sont maintenus en détention. Une accusation provisoire d'agression avec préméditation devrait être logée en cour. L'enquête se poursuit afin d'établir avec précision les circonstances entourant cette affaire.