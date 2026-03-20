Ile Maurice: Un jeune de 25 ans en cavale après une saisie de drogue par l'ADSU

Un homme de 25 ans de Résidence Ste-Claire, Goodlands, connu des services de police, est actuellement recherché après qu'une importante quantité de drogue a été saisie par la Northern Special Team de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) ce jeudi matin.

Le sergent Beestobchurn et les de l'ADSU se sont rendus sur place à aux alentours de 9 heures après avoir reçu des informations faisant état du suspect en possession de substances illicites en possession. À leur arrivée, l'homme se trouvait sur la route.

Lors de l'intervention, il a tenté de se débarrasser d'une fiole en plastique contenant 117 petits paquets en aluminium de substances suspectées d'être de l'héroïne, d'un poids brut de 9,23 grammes et d'une valeur estimée à Rs 58 500. Il a résisté à son arrestation, s'est emparé de pierres pour menacer les policiers et a incité une foule d'environ 100 personnes à se regrouper sur les lieux.

Face à la situation tendue et au risque pour les forces de l'ordre et le public, le sergent Beestobchurn a ordonné le retrait de l'équipe, tout en sécurisant les preuves. Le suspect a profité de l'agitation pour se fondre dans la foule et reste actuellement en fuite.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les autorités rappellent que l'individu est recherché pour détention de drogue en vue de distribution. L'enquête se poursuit.