Ile Maurice: Masters, les huit premiers qualifiés connus

La dernière ronde du Masters Qualifier, le 14 mars dernier, a tenu toutes ses promesses. Chez les seniors, Bhavish Ramtale a remporté l'Open masculin, tandis que la palme féminine est revenue à la Germano-Thaïlandaise Anya Burbach. Cette dernière était suivie d'Aamirah Beekhy, première Mauricienne du tournoi, consciente que le niveau de la compétition ne cesse de monter. Cela dit, on connaît déjà les huit premiers qualifiés pour les Masters de novembre.

Il a tenu le coup jusqu'au bout. Bhavish Ramtale s'est brillamment qualifié pour les Masters de novembre. Avec un solide score de 6 points sur 7, il a survolé les débats, ne concédant que deux nuls face à Salhi Zouier et Noah Hardy. «Lors de la dernière ronde, je savais qu'un nul suffisait pour la qualification. J'ai dû défendre avec les Noirs face à un adversaire qui pressait, mais j'ai tenu ce demi-point crucial», explique le vainqueur de 31 ans. Pour lui, cette réussite valide une progression constante, nourrie par ses expériences internationales aux Jeux du Commonwealth et sa 4e place au tournoi en ligne de Luxembourg-Ainsan ces dernières semaines. Ses ambitions pour les Masters de novembre sont claires : rivaliser avec les cadors comme Gavin Anderson ou Stefan Lee Luen Mang, deux premiers de la dernière édition et qualifiés d'office pour la prochaine.

Derrière Bhavish Ramtale, Devarajan Chinasamy a une nouvelle fois fait preuve de maestria. Le vétéran de la compétition se qualifie également pour les Masters de novembre 2026. Noah Hardy et Salhi Zouier, joueurs émérites, les y rejoindront. Reconnaissant le niveau relevé du tournoi, Patrick Li Ying, vice-président de la MCF et arbitre en chef, a déploré la non-qualification de joueurs chevronnés tels Rayen Sawmynaden, Benitot Ah Kye et Patrick Marie. Mais il s'est réjoui de voir des jeunes comme Daven Mootin prendre la 5e place, juste après Noah Hardy, et a noté la surprise créée par la Réunionnaise Junon Benaich, qualifiée pour les Masters 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté des filles, Anya Burbach, déjà qualifiée d'office pour les Masters 2026 après sa victoire l'an dernier, est heureuse d'avoir brandi la coupe de la vainqueure. Néanmoins, cette victoire a un goût amer. Elle a tenté un pari audacieux : participer au Masters Qualifier pour tenter de se classer parmi les quatre meilleurs hommes et jouer contre eux en novembre. Cependant, bien qu'elle ait terminé à une honorable 7e place avec 5 points, à seulement une unité des leaders Devarajan Chinasamy et Bhavish Ramtale, elle n'a pu masquer une pointe de regret : «J'espérais pouvoir me qualifier pour la section masculine, mais ça ne s'est pas fait. Peut-être l'année prochaine.»

Moins amère, Aamirah Beekhy, double championne de Maurice, a terminé à égalité de points (5 sur 7) avec Anya Burbach, ne s'inclinant qu'au départage. «Je suis très heureuse d'être la première Mauricienne au classement, surtout alors que nous célébrons les 58 ans de l'Indépendance de Maurice», confie celle qui représentera l'île aux Olympiades de la FIDE à Samarcande en septembre prochain. Pour les Masters de novembre, son objectif est limpide : «Remporter le trophée et faire la fierté de Maurice.» (Ndlr : Aamirah Beekhy s'est qualifiée aux côtés de Manusha Aubeeluck, Khilli Meenowa et Junon Benaich.)

Tous ont été unanimes : l'apport technique du Grand Maître indien Neeraj Kumar Mishra, présent à Maurice pour trois mois, est attendu comme un tournant. «C'est une chance inédite de bénéficier d'un coaching direct pour franchir un nouveau palier», souligne Aamirah Beekhy. Propos corroborés par Bhavish Ramtale, motivé à l'idée de parfaire son jeu.

À noter qu'en l'absence de Sydney Pierre, Junior Minister au Tourisme, c'est Rama Ersapah, directeur du Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), qui a remis les trophées aux vainqueurs. Enfin, avant de prendre congé, Patrick Li Ying a rappelé que le second tournoi qualificatif débutera le 23 mai.

Bhavish Ramtale, vainqueur chez les seniors, aux côtés de Rama Ersapah, directeur du TFES.

La Germano-Thaïlandaise Anya Burbach savourant sa victoire.

Lucas Lam Hung, tout sourire en recevant le trophée du meilleur joueur U12.

Khilli Keshavi Meenowa, meilleure chez les filles U14.

Gabriella Batour, mairesse de Beau-Bassin/Rose-Hill, présente lors de la dernière ronde.

Aamirah Beekhy, double championne de Maurice, à égalité de points avec Anya Burbach, ne s'inclinant qu'au départage.

Daven Mootin, vainqueur dans la catégorie U16, 5e au général toutes catégories.