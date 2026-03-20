Ile Maurice: Piton de la Fournaise - Dix personnes secourues, la sécurité renforcée face aux comportements à risque

Dix personnes égarées à proximité de la coulée à Sainte-Rose dans une zone interdite au public ont dû être secourues à distance par le Peloton de la gendarmerie de haute montagne dans la nuit de mercredi à jeudi.

Face à l'affluence autour de l'éruption, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a tenu à rappeler les règles essentielles de prudence qui s'imposent dans ces zones présentant un danger réel, voire mortel, pour la population.

La lave dégage en permanence des fumées contenant des gaz irritants, notamment du soufre. Cette odeur caractéristique peut sembler inoffensive, mais elle peut irriter les yeux, la gorge et les voies respiratoires, et provoquer des malaises, en particulier chez les personnes fragiles. Dans certains cas, ces émanations peuvent conduire jusqu'à la mort.

Lorsque la lave entre en contact avec l'océan, une grande colonne de fumée blanche se forme. Il ne s'agit pas simplement de vapeur d'eau. La rencontre entre la lave et le sel marin provoque une réaction chimique qui libère de l'acide chlorhydrique sous forme de gaz. Respirer ce mélange revient à inhaler un air corrosif et abrasif, susceptible d'endommager durablement les poumons.

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La lave dépasse les 1 000 degrés. À cette température, le contact entraîne des brûlures immédiates, profondes et extrêmement graves, pouvant entraîner la mort dans les cas les plus graves. Il n'existe aucun réflexe ou protection permettant d'éviter les conséquences d'un tel contact.

Enfin, des risques d'instabilité du terrain et de chutes sont également prégnants dans les sentiers interdits au public, de surcroît de nuit en période de visibilité réduite.

Malgré le rappel régulier des consignes et la mise en place d'une signalétique adaptée d'information du public, les services de l'État constatent sur le terrain des prises de risques excessives de la part de certains visiteurs. Ces comportements dangereux, s'ils ne concernent pas tous les visiteurs, peuvent être mortels pour ceux qui les commettent et inciter d'autres spectateurs à imiter ces mauvais comportements.

En complément des mesures déjà mises en places, le préfet a décidé de la mise en place des actions supplémentaires.