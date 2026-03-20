Maroc: Aïd Al-Fitr - Forte demande sur les habits traditionnels à Taroudant

L'avènement de l'Aïd Al-Fitr est un moment particulier pour les habitants de Taroudant. Outre sa dimension spirituelle et son symbolisme fort, cette fête reflète le profond attachement des habitants de cette cité impériale aux traditions et coutumes ancestrales du Maroc, notamment pour ce qui est des tenues traditionnelles et des mets qui ornent les tables.

Soucieux de préserver ce riche patrimoine et d'en assurer la pérennité, les habitants de la ville accueillent cette fête religieuse selon les traditions établies. Ils se ruent vers les magasins de vêtements traditionnels, un must en cette période malgré l'influence croissante d'un mode de vie plus contemporain. Cet attachement se manifeste par la forte demande, à l'approche de l'Aïd, sur les tenues traditionnels qui incarnent la richesse et la diversité du patrimoine vestimentaire marocain, notamment les babouches, la djellaba et le caftan, ainsi que les robes brodées, et autres gandoura et jabador.

Les boutiques du "Souk Lkbir" offrent ainsi un vaste choix de styles, de couleurs, de motifs et de modèles, au grand bonheur des grands comme des petits, hommes ou femmes. Une simple promenade dans les magasins de ce vaste marché suffit à constater l'affluence croissante de la clientèle sur les vêtements traditionnels et l'activité commerciale qui s'intensifie durant les derniers jours du Ramadan. Approché par la MAP, un vendeur de vêtements traditionnels souligne que la demande augmente considérablement à l'approche de l'Aïd Al-Fitr, attirant une clientèle de tous âges désireux de se procurer des tenues adaptées à cette fête religieuse.

De nombreuses familles souhaitent acheter des vêtements traditionnels neufs pour enfants et adultes en raison, a-t-il dit, de leur forte valeur culturelle et leur attachement au patrimoine marocain authentique. Selon lui, les commerçants sont soucieux en cette période de proposer une gamme variée de vêtements traditionnels aux couleurs et motifs divers, afin de satisfaire tous les goûts, tous les budgets et tous les âges. Il a insisté sur le fait que les derniers jours du Ramadan connaissent généralement un pic de la demande, les boutiques étant très fréquentées jusqu'à une heure tardive de la nuit.

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Une autre commerçante de la place qui est spécialisée dans la vente de vêtements traditionnels pour hommes, a indiqué que la demande sur ces tenues connaît une hausse notable à l'approche de l'Aïd Al-Fitr. Cet engouement contribue de manière significative, a-t-elle dit, à stimuler l'activité des marchés locaux et à booster les métiers d'artisanat lié à la confection de vêtements traditionnels.

Même constat de la part d'un vendeur de babouches pour lequel la période de l'Aïd enregistre généralement une forte hausse des ventes de ces articles. Les clients souhaitent acquérir des babouches et autres vêtements traditionnels neufs en prévision de cette fête religieuse.

Bien des commerçants à Taroudant s'accordent à considérer la période de l'Aïd comme une occasion idoine pour illustrer l'attachement des Marocains à leur patrimoine vestimentaire authentique pour mieux refléter les liens sociaux et culturels, où tradition et modernité se rencontrent dans une ambiance festive unique qui se transmet de génération en génération.