Sénégal: Inclusion financière - Les « Lionnes » de la banque veulent faire sauter le verrou

La première édition de Vision'Elles réunira, le 27 mars, à Dakar, les femmes qui dirigent les institutions financières du Sénégal, renseigne un communiqué dont nous avons reçu copie. L'objectif est de transformer un paradoxe en levier de croissance. Si 64 % des Sénégalaises restent exclues du système financier formel, celles qui sont parvenues au sommet du secteur entendent bien changer la donne.

Elles sont banquières, directrices générales, responsables de fintech. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, elles monteront sur la même scène, le 27 mars 2026, pour porter une parole commune : l'inclusion financière des femmes n'est pas un supplément d'âme, c'est un impératif économique. Au Sénégal, les femmes sont trois fois moins susceptibles que les hommes d'obtenir un crédit. Elles représentent pourtant 70 % des emplois informels et leur intégration au système financier formel pourrait libérer des milliards de FCfa pour l'économie nationale.

La soirée rendra hommage à celles qui ont ouvert la voie : Fatimatou Zahra Diop, première femme à diriger la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) au Sénégal, et Evelyne Tall, première femme à la tête d'une banque à Dakar, devenue directrice générale adjointe d'Ecobank. Des étudiantes en commerce et finance ont été invitées pour recevoir ce témoignage. Trois tables rondes rythmeront l'événement abordant l'accès au crédit, les innovations fintech et le rôle des instruments financiers durables.

Aminata Kane, vice-présidente de Visa pour l'Afrique de l'Ouest, prononcera le discours d'ouverture. Point d'orgue de la soirée : la signature de la Déclaration de Dakar pour l'inclusion financière des femmes, premier engagement fédérateur du secteur bancaire ouest-africain.

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Un acte soutenu par Sidy Ould Tah, président de la Banque africaine de développement (Bad), parrain d'honneur, et Serge Ekué, président de la Banque ouest africaine de développement (Boad), désigné « Inspiring HeForShe ». L'intégralité des bénéfices sera consacrée au lancement de la Maison Vision'Elles, un incubateur dédié aux femmes entrepreneures, dont l'ouverture est prévue en septembre 2026 à Dakar. Ce lieu sera un espace de coworking, mentorat, consultations juridiques à tarif solidaire.

Alors que 60 % de la population ouest-africaine a moins de 25 ans, l'enjeu dépasse la question du genre. « L'inclusion financière des femmes est un vecteur de croissance nationale : souveraineté alimentaire, accès au logement, développement des Pme », rappellent les organisatrices.