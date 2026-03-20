Sénégal: Quai de pêche - 2 550 sacs de juvéniles saisis

Le Sénégal abritera, l'année prochaine, la sixième édition du Congrès international des Aires marines protégées (Amp) dont les travaux seront lancés dès la semaine prochaine à Somone. Ceci contraint notre pays à continuer à se comporter en exemple en matière de protection des espèces.

À ce propos, la Direction des aires marines communautaires protégées (Damcp), en collaboration avec l'Inspection régionale des pêches, a saisi, entre le 17 et le 18 mars, 2550 sacs de juvéniles, constitués principalement d'anchois, au quai de pêche de Mbao. Hier, le directeur des Pêches maritimes, Cheikh Fall, et le Directeur des Aires marines communautaires protégées (Damcp), colonel Mamour Sow, ont rencontré les acteurs dudit quai, principalement des femmes transformatrices de produits halieutiques.

L'objectif était de les sensibiliser sur les méfaits de la pêche illicite de juvéniles qui constitue une menace réelle à la reproduction des espèces halieutiques et à la disponibilité de la ressource. Au cours de cette rencontre, le colonel Sow a rappelé aux acteurs qu'une telle situation n'est pas nouvelle. Il a fait savoir que, l'année dernière, une importante saisie de juvéniles a été opérée par ses services.

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« L'année passée, nous avions sensibilisé les acteurs sur les conséquences désastreuses de la pêche illicite de juvéniles. Mais, le constat est que le mal persiste », a-t-il regretté. Selon lui, pour plus d'efficacité dans le combat, la surveillance sera renforcée. « Nous avons appelé en renfort nos éléments réservistes de la grande Niaye, pour que le déficit noté dans cette Aire maritime communautaire protégée soit renforcé », a-t-il déclaré.

Le Damcp a, en outre, affirmé que la collaboration entre ses services et le ministère des Pêches et de l'Économie maritime sera consolidée. « Les juvéniles sont les premiers maillons dans la constitution de la chaîne alimentaire, même s'ils ne sont pas si prisés sous nos tropiques. Mais, il est important que l'on sache que c'est l'un des maillons essentiels de la chaîne trophique », a ajouté le colonel Momar Sow.

Le directeur des Pêches maritimes a, lui, expliqué aux acteurs du quai de Mbao que c'est à la fois la pêche, la détention et la commercialisation des juvéniles qui sont interdites par la réglementation. Cheikh Fall a souligné que les auteurs de l'infraction ont reconnu la faute commise. « Ils ont ensuite sollicité la clémence de l'autorité et des recommandations leur ont été faites. Je pense qu'elles ne resteront pas lettre morte », a-t-il avancé. M. Fall a, enfin, invité les pêcheurs à s'abstenir d'utiliser des filets non conformes en soulignant que l'une des solutions à cette lancinante question est de recourir aux filaments réglementaires.