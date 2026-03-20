Sénégal: ARP - L'inspecteur Moussa Diallo remplacé après l'affaire Softcare

20 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par B. G. Diop

Avant le limogeage du Dr Alioune Ibnou Abou Talib Diouf, directeur général de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (Arp), décidé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Ibrahima Sy, a procédé à un changement à la tête de l'Inspection pharmaceutique, de la surveillance du marché et des vigilances de la structure. Selon un arrêté en date du 12 mars 2026, Serigne Omar Sarr, pharmacien et Professeur agrégé de Chimie analytique et de Bromatologie, a été nommé à ce poste, en remplacement du Dr Moussa Diallo.

Cette mesure intervient dans un contexte marqué par l'affaire Softcare, qui a suscité de vives interrogations sur le contrôle du marché pharmaceutique et les mécanismes de vigilance sanitaire au Sénégal. À la tête de l'inspection à l'Arp, Moussa Diallo avait dirigé les opérations de contrôle ayant incriminé l'entreprise Softcare, accusé d'avoir mis sur le marché des couches pour bébés et des serviettes hygiéniques périmées d'une quantité estimée à 1300 kg.

Face à la polémique, une enquête a été ouverte par le ministère de la Santé. Les conclusions, publiées il y a quelques jours, ont abouti à la mise hors de cause de la société d'origine chinoise. Jusqu'ici directeur de l'Homologation et de la sérialisation des médicaments et autres produits de santé, le Pr Serigne Omar Sarr hérite d'un poste clé au coeur de la régulation et de la sécurité des produits pharmaceutiques.

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