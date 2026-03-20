Sénégal: Etablissements publics de santé - La région de Thiès confrontée à des ruptures de stock de médicaments

Des acteurs de la santé se sont réunis, hier, mercredi, à Thiès, pour faire le point sur les principaux défis et contraintes rencontrés durant l'année 2025.

THIÈS - Les résultats de la stratégie d'offre sanitaire dans la région de Thiès ont été présentés, hier, à la gouvernance, par le Dr Mama Moussa Diaw, Directeur régional de la santé (Drs). Cette présentation s'inscrit dans le cadre de la Revue annuelle conjointe (Rac) de la santé. D'emblée, le Dr Diaw a souligné que la gestion des médicaments demeure un enjeu central pour la performance du système de santé. Selon les données de 2025, la disponibilité des médicaments et produits traceurs dans les Établissements publics de santé (Eps) n'a atteint que 54 %, alors que l'objectif était de 81 %.

La fréquence des ruptures de stock a concerné 90,5 % des produits au moins une fois dans l'année, avec une durée moyenne de rupture de 38 jours, soit largement au-dessus de la norme de 15 jours.

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Le Drs a insisté sur l'importance de rendre les médicaments accessibles à l'ensemble de la population, y compris dans les zones les plus reculées. Sur le plan financier, la majorité des ressources proviennent des fonds propres des Eps, s'élevant à 7,2 milliards de FCfa (57 % des recettes). Les Comités de développement sanitaire (Cds) contribuent à hauteur de 3,1 milliards (25 %), l'État, via le Sysbudget, apporte 1,3 milliard (11 %), les partenaires techniques et financiers participent pour 566 millions (4 %) et les collectivités territoriales pour 377 millions (3 %). Concernant les projets structurants, le Drs de Thiès a relevé que l'État déploie des fonds importants pour moderniser les infrastructures sanitaires.

Il s'agit précisément du nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy (niveau 3) de Tivaouane, de l'extension de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès et de l'acquisition d'une Irm de pointe pour l'hôpital militaire de Thiès.

Pour remédier à cette situation, Mama Moussa Diaw a préconisé un suivi mensuel continu de la disponibilité des produits et la digitalisation du système de gestion. Il a également rappelé que l'ouverture de nouvelles structures, comme l'hôpital de niveau 3 de Tivaouane, devrait renforcer le plateau technique et la chaîne d'approvisionnement régionale. Le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, a salué les acquis enregistrés par rapport aux années précédentes, tout en notant les contraintes liées à la gestion du personnel de santé.

L'autorité administrative a insisté sur la nécessité d'un maillage territorial plus dense pour garantir l'accessibilité et la qualité des soins. Elle a également plaidé pour la redynamisation du Plan Sésame, afin que les personnes âgées continuent d'en bénéficier. Concernant l'inauguration de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane, il a précisé que la Direction régionale de la santé travaille activement sur ce dossier. Toutefois, M. Ndao a souligné que la fixation de la date finale relève de la prérogative du président de la République.