Ile Maurice: La MauBank primée par J.P. Morgan Payments

La MauBank a obtenu le 2025 Global Clearing Elite Quality Recognition Award décerné par J.P. Morgan Payments, une distinction qui vient saluer la qualité de ses opérations de clearing en dollars américains. Cette reconnaissance place la banque mauricienne parmi les établissements les plus performants du réseau mondial de compensation de J.P. Morgan Payments grâce à un taux de traitement automatique des paiements MT103 de 99,59 % en 2025, après un niveau déjà élevé de 99,69 % en 2024.

Cette performance revêt une importance particulière dans le contexte mauricien. Dans une économie ouverte et largement connectée aux échanges internationaux, le dollar américain demeure une devise centrale pour le commerce, l'investissement et de nombreux contrats transfrontaliers. Le clearing en dollars américains permet en effet le traitement et le règlement des paiements internationaux via le système financier des États-Unis. Pour les institutions financières, la fluidité de ces transactions conditionne la rapidité des règlements et une gestion efficace de la liquidité.

À ce titre, la MauBank joue un rôle clé dans le règlement en dollars des flux commerciaux, des transactions d'entreprises et des opérations financières internationales. Depuis plus de 15 ans, la banque entretient une collaboration étroite avec J.P. Morgan Payments. Ce partenariat a permis de renforcer progressivement la qualité, la structuration et l'intégrité de ses messages de paiement grâce à un travail conjoint entre les équipes opérationnelles et de conformité des deux institutions.

Taux de STP à 99,59%

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La banque a également poursuivi l'alignement de ses infrastructures avec les nouveaux standards internationaux, notamment dans le cadre de la migration mondiale vers la norme ISO 20022 sur le réseau SWIFT. Cet ajustement a permis d'enrichir les données associées aux paiements et de consolider les processus internes de validation. Résultat : le taux de Straight-Through Processing (STP), qui mesure la part des paiements traités sans intervention manuelle, est passé d'environ 98 % à 99,59 %. Un niveau proche de 100 % traduit une qualité élevée des données, une robustesse accrue des contrôles de conformité et une réduction sensible des risques opérationnels.

MauBank a reçu le «2025 Global Clearing Elite Quality Recognition Award» de J.P. Morgan Payments

«Cette reconnaissance confirme la poursuite de nos investissements pour maintenir des standards internationaux élevés», a déclaré Vishuene Vydelingum, Chief Executive Officer (CEO) de la MauBank. Pour Maoumar Pooloo, Head of Operations, cette distinction récompense également «la qualité et la résilience» de l'infrastructure de paiement de la banque. Du côté de J.P. Morgan Payments, Eseme Balimba, Executive Director du Financial Institution Group Sub-Saharan Africa de J.P. Morgan Payments, a souligné que la MauBank figure «clairement parmi les institutions les plus performantes», rappelant que le label Elite Quality est réservé aux banques dont le taux de STP dépasse 98 %.