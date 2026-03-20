Ile Maurice: Maurice classée 73e mondiale

Le World Happiness Report 2026, publié sous l'égide des Nations unies avec le soutien de l'Université d'Oxford et de Gallup, dresse chaque année un panorama du niveau de bonheur dans le monde. Ce classement repose sur plusieurs critères clés, notamment le revenu par habitant, le soutien social, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté individuelle, la générosité et la perception de la corruption.

Comme lors des éditions précédentes, les pays nordiques dominent le classement, avec la Finlande en tête pour la neuvième année consécutive, suivie du Danemark de l'Islande et de la Suède, confirmant la stabilité de ces sociétés en matière de bien-être et de qualité de vie.

Dans ce contexte mondial, Maurice se positionne à la 73e place en 2026 et se hisse au premier rang en Afrique. Une performance qui reste notable à l'échelle africaine, où le pays figure régulièrement parmi les mieux classés grâce à sa stabilité politique, ses infrastructures et son niveau de développement humain. Les années précédentes, Maurice occupait déjà une position dominante sur le continent, se classant par exemple 78e au niveau mondial tout en étant première en Afrique.

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Ce classement 2026 confirme ainsi une tendance : malgré les défis économiques et sociaux, Maurice continue de se distinguer comme l'un des pays les plus «heureux» d'Afrique, tout en cherchant à améliorer encore la qualité de vie de sa population.