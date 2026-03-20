Ile Maurice: Maurice classée 73e mondiale

19 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le World Happiness Report 2026, publié sous l'égide des Nations unies avec le soutien de l'Université d'Oxford et de Gallup, dresse chaque année un panorama du niveau de bonheur dans le monde. Ce classement repose sur plusieurs critères clés, notamment le revenu par habitant, le soutien social, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté individuelle, la générosité et la perception de la corruption.

Comme lors des éditions précédentes, les pays nordiques dominent le classement, avec la Finlande en tête pour la neuvième année consécutive, suivie du Danemark de l'Islande et de la Suède, confirmant la stabilité de ces sociétés en matière de bien-être et de qualité de vie.

Dans ce contexte mondial, Maurice se positionne à la 73e place en 2026 et se hisse au premier rang en Afrique. Une performance qui reste notable à l'échelle africaine, où le pays figure régulièrement parmi les mieux classés grâce à sa stabilité politique, ses infrastructures et son niveau de développement humain. Les années précédentes, Maurice occupait déjà une position dominante sur le continent, se classant par exemple 78e au niveau mondial tout en étant première en Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce classement 2026 confirme ainsi une tendance : malgré les défis économiques et sociaux, Maurice continue de se distinguer comme l'un des pays les plus «heureux» d'Afrique, tout en cherchant à améliorer encore la qualité de vie de sa population.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.