Ile Maurice: Chute sur un chantier à Pont/Fer - Trois ouvriers blessés après l'effondrement d'une plateforme

19 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un accident du travail s'est produit le mercredi 18 mars, vers 15 heures, dans l'enceinte d'une entreprise située à Pont-Fer, Phoenix. Trois ouvriers, dont deux sont originaires des Philippines, ont été blessés après la chute d'une plateforme sur laquelle ils travaillaient dans une ancienne chambre froide en cours de démolition.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, les travailleurs s'affairaient sur une structure métallique installée à environ six mètres de hauteur, sous des évaporateurs industriels. Une partie de cette plateforme, d'environ neuf mètres de long, a soudainement cédé, provoquant leur chute au sol. Alertés, les membres du SAMU sont rapidement intervenus pour leur porter assistance avant de les transporter à l'hôpital Victoria, à Candos. Deux des ouvriers, grièvement blessés, n'étaient pas en mesure de fournir des détails de leur chute. Les trois victimes ont été admises à l'hôpital où leur état de santé a par la suite été jugé non critique.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident et d'établir d'éventuelles responsabilités.

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