Ile Maurice: La jeunesse fait vibrer ses racines culturelles

19 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

L'auditorium du Mahatma Gandhi Institute, à Moka, s'est animé de couleurs et de rythmes traditionnels ce jeudi, à l'occasion d'Ugadi, le Nouvel an télougou. Une centaine de jeunes ont participé à cette fête culturelle pour célébrer leur héritage et découvrir ses multiples facettes.

Dans ce cadre, le Mauritius Telugu Maha Sabha Youth Wing, présidé par Shrivani Timmiah-Mathiah, a présenté le spectacle The Circle of Life - From Birth to Who We Are Today. À travers des danses chorégraphiées, le spectacle a retracé le parcours de la vie, de la naissance à l'âge adulte, en combinant danse semi-classique et folklore traditionnel.

Shrivani Timmiah-Mathiah a expliqué que le spectacle avait pour but de transmettre la culture aux jeunes générations tout en leur offrant un espace propice à la créativité et au bien-être. «Nous souhaitons les encourager à explorer leurs talents, à se sentir valorisés et soutenus, et à renouer avec leurs racines, loin des influences négatives», a-t-elle ajouté.

L'événement a aussi été marqué par la présence de deux artistes venus d'Inde : Siddharth Watkins et Lasya Priya, finalistes à la troisième place du Telugu Indian Idol 2023, qui ont impressionné le public avec leurs performances lors du spectacle national.

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