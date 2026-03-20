Afrique Centrale: Comment Pro Meet up 2026 veut développer le secteur des transports de la sous - Région CEEAC

20 Mars 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Franck Bafeli

Une rencontre a eu lieu, en audience du ministre des transports du Cameroun accordée à une délégation conduite par la Présidente Carole MBESSA ELONGO. Au menu des échanges portant sur la plus-value à apporter dans le secteur de transport de la Sous-Région. Inscrit dans le programme de PRO MEET UP édition 2026.

Un programme qui se décline en la Création, mobilisation, exploitation et maximisation des opportunités commerciales de la sous- région CEEAC, en vue de stimuler une économie durable et inclusive dans tous les pays de la sous-région. En fait, il s'agit d'un pari de PRO MEET UP qui se positionne comme une véritable plate-forme d'échanges entre diverses entités.

Dans un contexte ou le secteur des transports est confronté à des défis dont les répercussions freinent le développement de la Sous-Région, il est plus qu'urgent de fédérer toutes les énergies pour assurer le développement du secteur. Aussi, le ministre a remercié et félicité PRO MEET UP pour cette initiative qui offre l'opportunité aux différents acteurs économiques de la sous-région d'avoir des échanges sur le développement économique de l'Afrique centrale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cinquième édition se tiendra du 1er au 5 juin 2026 à l'hôtel Hilton de Yaoundé sous le thème « Afrique centrale en mouvement, besoins, stratégie d'émergence et accélération du business dans la dynamique sous régionale » Le ministre himself est convié sur la table des panelistes pour une intervention sur le thème « corridors intégrateurs : leviers stratégiques d'optimisation des flux et de développement des chaînes de valeurs sous régionales » De fait, Le Cameroun est un acteur incontournable de la sous-région. Il s'agit donc de mettre en valeur ses différents corridors. Afin de passer de simple couloirs de transit à des corridors générateurs de valeurs.

Pour Carole MBESSA ELONGO, « cela devrait se faire par la transformation des matières premières et la création de zones économiques afin de créer un environnement propice à l'épanouissement économique ». La participation du MINT à cette édition serait donc, une nouvelle opportunité de recherche de financement afin de soutenir les différents projets structurants des sous-secteurs des transports.

Au finish Cette rencontre traduit donc le désir partagé de travailler en symbiose pour mener à bien les différents projets structurants dans les sous-secteurs des transports permettant de soutenir l'intégration régionale et le développement économique. Au terme de ces échanges, le MINT a réitéré son engagement et celui de son équipe technique à mener à bien cette collaboration naissante.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2026 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.