Afrique Centrale: Comment Pro Meet up 2026 veut développer le secteur des transports de la sous - Région CEEAC

Une rencontre a eu lieu, en audience du ministre des transports du Cameroun accordée à une délégation conduite par la Présidente Carole MBESSA ELONGO. Au menu des échanges portant sur la plus-value à apporter dans le secteur de transport de la Sous-Région. Inscrit dans le programme de PRO MEET UP édition 2026.

Un programme qui se décline en la Création, mobilisation, exploitation et maximisation des opportunités commerciales de la sous- région CEEAC, en vue de stimuler une économie durable et inclusive dans tous les pays de la sous-région. En fait, il s'agit d'un pari de PRO MEET UP qui se positionne comme une véritable plate-forme d'échanges entre diverses entités.

Dans un contexte ou le secteur des transports est confronté à des défis dont les répercussions freinent le développement de la Sous-Région, il est plus qu'urgent de fédérer toutes les énergies pour assurer le développement du secteur. Aussi, le ministre a remercié et félicité PRO MEET UP pour cette initiative qui offre l'opportunité aux différents acteurs économiques de la sous-région d'avoir des échanges sur le développement économique de l'Afrique centrale.

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La cinquième édition se tiendra du 1er au 5 juin 2026 à l'hôtel Hilton de Yaoundé sous le thème « Afrique centrale en mouvement, besoins, stratégie d'émergence et accélération du business dans la dynamique sous régionale » Le ministre himself est convié sur la table des panelistes pour une intervention sur le thème « corridors intégrateurs : leviers stratégiques d'optimisation des flux et de développement des chaînes de valeurs sous régionales » De fait, Le Cameroun est un acteur incontournable de la sous-région. Il s'agit donc de mettre en valeur ses différents corridors. Afin de passer de simple couloirs de transit à des corridors générateurs de valeurs.

Pour Carole MBESSA ELONGO, « cela devrait se faire par la transformation des matières premières et la création de zones économiques afin de créer un environnement propice à l'épanouissement économique ». La participation du MINT à cette édition serait donc, une nouvelle opportunité de recherche de financement afin de soutenir les différents projets structurants des sous-secteurs des transports.

Au finish Cette rencontre traduit donc le désir partagé de travailler en symbiose pour mener à bien les différents projets structurants dans les sous-secteurs des transports permettant de soutenir l'intégration régionale et le développement économique. Au terme de ces échanges, le MINT a réitéré son engagement et celui de son équipe technique à mener à bien cette collaboration naissante.