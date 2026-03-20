Sénégal: La Korité célébrée au pays samedi 21 mars (Commission)

Dakar — La fête de la Korité marquant la fin du mois de jeûne musulman sera célébrée samedi 21 mars au Sénégal, a annoncé jeudi la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire.

Dans une déclaration écrite transmise à l'APS, cette instance a déclaré s'être réunie jeudi dans les locaux de la télévision publique pour scruter le croissant lunaire. "Après avoir recueilli toutes les informations venant de nos 485 représentants qui sont dans les différentes localités du pays et en accord avec toutes les familles religieuses et tous les Imams des 14 régions et 46 départements, il résulte que le croissant lunaire dans aucune localité du Sénégal", a expliqué la structure. "Par conséquent le samedi 21 mars sera le premier jour du mois lunaire Chawal, correspondant à la grande fête de Korité ou l'Aïd-El-Fitr", a poursuivi la même source.