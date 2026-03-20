Sénégal: La grande mosquée Oumarienne de Dakar va abriter la prière de la Korité vendredi (Imam)

19 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La famille de Thierno Mountaga Tall annonce qu'elle va célébrer l'Eid El fitr ou Korité, vendredi, a appris l'APS des services de communication du Khalife Thierno Madani Mountaga Tall.

"Les fidèles musulmans sont informés que Thierno Madani Mountaga Tall, Khalife de Thierno Mountaga Tall et serviteur de la Communauté Oumarienne, effectuera la prière de l'Eid el Fitr (Korité) vendredi à 9h30 à la Mosquée Oumarienne", indique un communiqué de la Cellule de communication de AHBAB (Les Amis d'El Hadj Oumar) et de la RABITA. La prière sera dirigée par Imam Thierno Saïdou Mountaga Tall, précise la même source.

Dans un message diffusé en Pular, l'imam Ratib de la grande mosquée Oumarienne, Thierno Saïdou Nourou Tall informe que le "croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités de la Mauritanie et à la frontière entre le Sénégal et la Guinée". De son côté a Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a déclaré que la Korité sera célébrée le samedi 21 avril, signalant que "le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du territoire".

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