Sénégal: Kolda - Forte affluence au marché central à quelques heures de la Korité

Kolda — A quelques heures de l'Aïd El-Fitr, la célébration marquant la fin du ramadan, le marché central de Kolda (sud), est pris d'assaut par les femmes notamment, à la recherche de denrées alimentaires et de nouveaux modèles de tatouage pour les besoins des festivités.

Les produits de grande consommation -oignon, pomme terre, huile- sont présents à travers les quatre coins du marché. Les clients cherchent à trouver juste les produits indispensables pour le repas de Korité, faute d'argent pour satisfaire tous leurs besoins. "Je suis venue pour acheter des denrées pour la fête, mais, cette année, le problème c'est le manque d'argent. C'est pourquoi, il faut juste trouver ce qui est indispensable pour préparer les repas. Je suis obligée de réduire mes dépenses pour acheter le nécessaire", a confié Coumba Mballo.

Elle dit avoir acheté en détail l'oignon, la pomme terre, et les autres produits qui peuvent accompagner ces denrées nécessaires au repas de la fête. Le président de l'association des consommateurs, Ibrahima Diallo, assure que le marché est bien approvisionné en oignon et pomme de terre, des denrées de grande consommation pendant la Korité. "On en trouve partout, les prix varient entre 500 FCFA le kilogramme pour la pomme de terre et 400 FCFA pour l'oignon, nous avons les autres produits comme l'huile etc., a-t-il dit, ajoutant que "chacun peut satisfaire en fonction de sa bourse".

Pendant ce temps, les salons de tatouage esthétiques ne désemplissent pas au grand bonheur de leurs propriétaires qui se frottent les mains. "La clientèle est très importante, chacune veut se faire tatouer avant la fête. Nos prix varient en fonction du modèle de tatouage choisi", 2000 FCFA à 4000 FCFA, explique le jeune Mor Talla. En plus du tatouage, il procède à la pause des ongles. "Nous rendons grâce à Dieu, cette année, les affaires marchent bien", se réjouit-il.

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