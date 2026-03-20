Sénégal: Ligue Conférence - Crystal Palace en quarts de finale grâce à un doublé de Sarr

Dakar — L'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr a été l'artisan de la qualification de Crystal Palace en quarts de finale de la Ligue Conférence, jeudi, en inscrivant un doublé face à l'AEK Larnaca de Chypre (2-1), lors du match retour des huitièmes de finale.

Il porte ainsi à sept le nombre de ses doublés avec le club anglais, toutes compétitions confondues. Ismaïla Sarr inscrit son deuxième doublé en Ligue Conférence après celui réalisé contre Alkmaar (Pays-Bas) lors de la phase de ligue en novembre 2025. Arrivé en août 2024 dans le club basé à Londres, Sarr a marqué son premier doublé contre Brighton le 12 décembre de la même année, suivi d'une passe décisive lors d'un match de championnat. Le 5 mars dernier, l'ancien joueur de Marseille a signé un doublé dans le derby londonien de la 29e journée de Premier League opposant son équipe à Tottenham (3-1).

Face à l'AEK Larnaca, Ismaïla Sarr a ouvert le score à la 13e minute. Dix minutes plus tard, il inscrit un deuxième but refusé pour hors-jeu. L'équipe chypriote égalise à la 63e minute. C'est finalement dans les prolongations, à la 99e minute, que Sarr redonne l'avantage à son équipe, qui s'impose (2-1). Les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul et vierge lors du match aller à Londres. Les Eagles de Crystal Palace affronteront la Fiorentina (Italie), qui a éliminé Raków Częstochowa (Pologne).

L'ailier des Lions, convoqué jeudi par Pape Thiaw en perspective des matchs amicaux contre le Pérou en France (28 mars) et contre la Gambie à Dakar (31 mars), n'en est pas à son premier fait d'armes. Crystal Palace a remporté, la saison passée, la première Coupe d'Angleterre (FA Cup) de son histoire depuis sa création en 1861, ce qui lui a permis de se qualifier pour cette Ligue Conférence, notamment grâce à Sarr. L'ancien joueur de Génération Foot avait inscrit un doublé et délivré une passe décisive face à Aston Villa en demi-finale de la FA Cup, offrant la qualification à Crystal Palace pour la finale.

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Moins de dix mois après ce premier sacre, il remporte avec Crystal Palace la FA Community Shield 2025 aux dépens de Liverpool. Il inscrit un but permettant à son équipe d'égaliser avant de s'imposer lors de la séance de tirs au but. Ismaïla Sarr, formé à Metz, remporte ainsi sa première Coupe d'Angleterre, la première pour le club, et la deuxième de sa carrière après celle gagnée avec le Stade rennais en 2019 en France. Titulaire, l'ailier droit des Lions a disputé l'intégralité de la rencontre.

Sarr, l'un des hommes essentiels du dispositif de l'entraîneur autrichien Oliver Glasner, est auteur de cinq buts en championnat. Ancien joueur du Stade rennais, Sarr a rejoint lors de la saison 2024-2025 le club anglais en provenance de l'Olympique de Marseille. Champion d'Afrique 2022 avec le Sénégal, il est également vice-champion d'Angleterre de deuxième division en 2021 avec Watford.