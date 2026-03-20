Afrique: Lancement au pays d'un projet conjoint RDC-ONU-Banque mondiale pour la protection sociale

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), les Nations unies et la Banque mondiale ont lancé, mardi 17 mars à Kinshasa, un nouveau projet visant à renforcer la protection sociale. Cette initiative ambitionne de promouvoir l'accès à un travail décent et de réduire la pauvreté.

Financé par le Fonds conjoint pour les Objectifs de développement durable (Joint SDG Fund), ce programme veut bâtir des passerelles entre la protection sociale contributive et non contributive. Il s'inscrit dans le cadre du Plan national stratégique de développement (PNSD) pour la valorisation du capital humain.

Soutenir l'emploi des jeunes

Le projet cible prioritairement les personnes en situation de précarité pour les accompagner vers des opportunités économiques stables. Un programme pilote bénéficiera directement à 1 500 jeunes, dont au moins 40 % de femmes. Ces bénéficiaires recevront une formation en entrepreneuriat et un accès facilité à la sécurité sociale.

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Pour le ministre du Plan et de la Coordination du développement, Guylain Nyembo, cette initiative renforce les efforts du Gouvernement pour « promouvoir une croissance inclusive et créer davantage d'opportunités pour la jeunesse ».

Coordination des interventions

L'un des enjeux majeurs de ce projet est de réduire la fragmentation des interventions dans les secteurs de l'emploi et de la protection sociale.

S'exprimant au nom du Coordonnateur résident des Nations unies, Nteba Soumano, directrice du Bureau international du Travail (BIT) en RDC, a réaffirmé l'engagement du système onusien : « Il s'agit d'assurer une meilleure coordination des partenaires pour soutenir les transitions économiques nécessaires ».

Le Gouvernement et ses partenaires entendent ainsi accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) en RDC.