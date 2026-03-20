Congo-Kinshasa: La KOICA et l'UNICEF dotent le territoire de Nyunzu de 7 centres de santé en 2 ans

Les habitants du territoire de Nyunzu, province du Tanganyika ont bénéficié, mercredi 18 mars, de sept centres de santé grâce au projet de l'Agence coréenne de la coopération internationale (KOICA). Estimé à 6 millions USD, ce projet, exécuté durant deux ans par UNICEF, vise à réduire la morbidité et la mortalité d'au moins 35 000 enfants de moins de 5 ans dans la province du Tanganyika.

Ce programme adopte une approche intégrée et multisectorielle, combinant des interventions en santé, nutrition, eau-hygiène-assainissement (WASH) et changement de comportement social.

Selon le chef de section en charge de la Santé à l'UNICEF, Amédée Prosper Djiguimde, ce programme vise non seulement améliorer l'accès aux services essentiels, mais également à renforcer la résilience des communautés et à contribuer durablement à la consolidation de la paix :

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« Nous avons apporté notre savoir-faire et notre expertise technique. Nous avons oeuvré, dans ce projet, à dynamiser les communautés et faire en sorte que les enfants puissent retrouver un plaisir. Surtout que ce projet a été conçu pour apaiser les tensions. Le service de santé de base fait partie d'éléments catalyseurs pour favoriser encore la restauration de la paix sociale et que ce tissu communautaire à se revitaliser ».

L'UNICEF a contribué avec l'apport des équipements et autres choses qui font que ce projet puisse se concrétiser, poursuit-il.

La Cheffe des missions-adjointe de l'ambassadeur de la Corée en RDC, Lee Hyun, a exprimé sa satisfaction de la concrétisation de ce projet qui, selon elle, va améliorer l'accès aux soins de santé dans cette contrée post-conflit. Elle est également est convaincue que la construction de ces centres de santé prouve une meilleure collaboration diplomatique entre Kinshasa et Seoul.

Le médecin chef de zone de santé de Nyunzu, Cosmas Nkongolo, a remercié l'UNICEF et la KOICA pour la mise en oeuvre de ces structures sanitaires.

« Nos populations vont fréquenter les centres de santé dans des bonnes conditions. Nos mamans accouchaient parfois à domicile par manque d'infrastructures. Nous allons continuer à garder ces oeuvres dans des meilleures conditions pour le bien-être de la population », a-t-il assuré.

Les soins de santé, a précisé Dr Cosmas Nkongolo, sont gratuits en faveur des habitants de cette contrée.

Pour sa part, le ministre provincial de la Santé du Tanganyika, Benoît Malumbi, souligne que ce projet de santé vient répondre aux besoins de la population retournée après les conflits communautaires. Il encourage les peuples (Twa et Bantous), autrefois en conflit, à vivre ensemble pour le développement de leurs milieux.

« Au nom de notre pays, nous disons sincèrement merci à la République de la Corée du Sud, à la KOICA, et à l'UNICEF qui a réussi à mettre en oeuvre ce projet pour que nous voyons les résultats dans le délai », a-t-il poursuivi.

Pour le ministre benoît Malumbi, la construction de ces sept centres va améliorer la gouvernance sanitaire dans cette province.

Ces établissements hospitaliers sont installés dans les aires de santé de :

Kalima

Kilunga

Zongué

kinkuala

Makunde

Kisengo