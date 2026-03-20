Cameroun: Au pays, les députés votent une nouvelle prolongation de leur mandat

Au Cameroun, les députés ont voté ce 19 mars 2026 la prolongation de leur mandat, qui avait déjà été prorogé d’un an en mars 2025. Cette décision a pour conséquence immédiate de bouleverser le calendrier électoral.

Il aurait dû se terminer il y a un an, puis le 31 mars après un premier report : au Cameroun, le mandat des députés a une nouvelle fois été prolongé, au moins jusqu'au 20 décembre prochain. Les députés ont voté eux-mêmes cette prolongation, jeudi soir.

Dans une Assemblée nationale très largement aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti au pouvoir, le projet de loi arrivé quelques heures plus tôt à la table des députés a été adopté sans encombre. Les 180 députés et tous les maires à travers le pays conservent ainsi leur poste.

Le même mécanisme avait déjà été activé en mars 2025 pour une première prolongation d'une durée d'un an.

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Arguments financier et organisationnel

Les dernières élections législatives et municipales s'étaient tenues en janvier 2020 pour un mandat qui devait initialement durer 5 ans. Pour justifier ces prolongations successives, le gouvernement a évoqué entre autres des contraintes budgétaires avec notamment l'organisation de scrutins majeurs, l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et les régionales le 30 novembre 2025, qui ont fortement sollicité les finances publiques.

L'autre argument est organisationnel : il consiste à laisser un délai supplémentaire à Election's Cameroon, l’organe en change des élections dans le pays, afin de bien affiner ses préparatifs sur les aspects techniques et logistiques.

Pas vraiment de quoi calmer la grogne des partis de l'opposition et d'une partie de la société civile qui dénoncent en cœur ce qu'ils considèrent comme une captation par le RDPC du calendrier électoral.