Des experts de la société civile échangent lors de la série 2025 de la Communauté de pratique sur l’engagement de la société civile.

Les défis du développement en Afrique gagnent en complexité et en interdépendance. Les relever exige plus qu'une simple action institutionnelle. Cela nécessite des écosystèmes collaboratifs où les connaissances sont partagées, les solutions co-créées et où divers acteurs travaillent collectivement pour un impact durable.

La Communauté de pratique sur l'engagement de la société civile traduit l'engagement du Groupe de la Banque africaine de développement en faveur de ce modèle de transformation collaborative. Lancée en 2024, la plateforme institutionnalise un engagement structuré entre les organisations de la société civile, les experts en politiques publiques et le Groupe de la Banque, afin de s'assurer que les solutions de développement sont éclairées par les acteurs les plus proches des réalités du terrain.

Un ancrage stratégique

Alignée sur les Quatre points cardinaux, la vision stratégique du président du Groupe de la Banque, Dr Sidi Ould Tah, la Communauté de pratique place les partenariats avec la société civile au coeur de la croissance durable. cela va donc au-delà de la simple consultation pour s'inscrire dans une logique de co-création, offrant ainsi un cadre de dialogue structuré sur plusieurs semaines au cours desquelles les parties prenantes analysent les défis, partagent des pratiques fondées sur des données probantes et façonnent des réponses concrètes aux priorités de développement du continent.

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En adoptant un modèle hybride qui combine participation en ligne et en présentiel, la plateforme lève les barrières géographiques et permet aux diverses organisations de la société civile des 54 pays africains d'y prendre part de façon active. Cette architecture inclusive renforce la représentativité tout en consolidant l'engagement du Groupe de la Banque en faveur d'un développement participatif.

En tant que pilier central du Plan d'action pour l'engagement de la Banque avec la société civile 2024-2028, la Communauté de pratique poursuit trois objectifs stratégiques :

Créer un environnement propice à la participation de la société civile.

Intégrer systématiquement l'engagement de la société civile dans l'ensemble des opérations du Groupe de la Banque.

Produire des connaissances exploitables pour soutenir le plaidoyer et le dialogue sur les politiques publiques.

Co-pilotée par l'Institut africain de développement et la Division de l'engagement de la société civile et des communautés de la Banque, l'initiative place la collaboration institutionnelle comme fondement du partenariat externe.

Lors de l'édition inaugurale en 2024, consacrée à la budgétisation inclusive, cette approche avait été saluée par les participants. La présentation de son rapport à Abidjan le 15 avril 2025 a permis aux organisations de la société civile participantes de renforcer leur capacité à surveiller les systèmes de gestion des finances publiques et à plaider pour une plus grande transparence des budgets nationaux.

Au-delà du renforcement des connaissances techniques, les réseaux consolidés au sein de la Communauté de pratique ont permis des actions de plaidoyer coordonnées qui, dans plusieurs contextes, ont contribué à améliorer les allocations budgétaires en faveur des services sociaux et des priorités de développement local.

L'édition 2025 s'appuie sur cet élan en abordant l'une des opportunités majeures du continent : la valorisation du potentiel démographique de l'Afrique. Avec une population jeune de l'Afrique qui devrait doubler d'ici 2050, les discussions se concentrent sur l'éducation, l'entrepreneuriat, l'emploi et le bien-être des jeunes. Grâce à une collaboration structurée, les acteurs de la société civile contribuent à identifier des solutions à grande échelle capables de convertir les pressions démographiques en moteurs d'une croissance économique inclusive.