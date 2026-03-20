Afrique: L'ambassade des États-Unis en Tunisie invite les PME et start-ups à participer au sommet SelectUSA

19 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'ambassade des États-Unis à Tunis a lancé un appel aux entreprises tunisiennes, petites et moyennes entreprises, start-ups, partenaires technologiques et associations professionnelles souhaitant étendre leurs activités ou nouer des partenariats sur le marché américain.

Cette invitation concerne le sommet SelectUSA pour l'investissement, qui se tiendra du 3 au 6 mai 2026. L'événement permettra aux participants de rencontrer des entreprises internationales, des experts du secteur et des décideurs politiques.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l'ambassade, les participants pourront bénéficier de conseils stratégiques, de réunions d'affaires et d'opportunités de partenariat avec des leaders de l'industrie.

Les fondateurs de start-ups sont encouragés à rejoindre SelectUSA Tech pour présenter leurs produits ou services technologiques et rencontrer des partenaires potentiels.

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Ils auront également la possibilité de participer à un concours de présentation de projets (pitching ) devant un jury composé de représentants de fonds d'investissement, d'investisseurs d'entreprise et d'experts du secteur.

L'ambassade a également invité les femmes entrepreneures, dirigeantes et cadres du secteur technologique à participer au programme SelectUSA Global Women in Tech (SGWIT).

Ce programme de mentorat, qui s'étend sur une année à partir du sommet, met en relation des leaders féminines de la tech à travers le monde avec des mentors expérimentés issus de l'écosystème des start-ups américaines.

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