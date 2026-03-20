Tunisie: Alerte SONEDE - Trois gouvernorats privés d'eau pendant 11 jours

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a annoncé son intention de procéder à des travaux de maintenance et d'entretien indispensables sur les deux lignes de production de la station de dessalement d'eau de mer de Zarat (gouvernorat de Gabès). Cette station est la source principale d'approvisionnement en eau potable pour les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine.

La société a précisé que les travaux se dérouleront en deux étapes afin de limiter le déficit de production. La première phase concernera la ligne n°1 (50 % de la capacité de production) et s'étendra du 30 mars au 10 avril 2026. La seconde phase, dédiée à la maintenance de la ligne n°2, fera l'objet d'un communiqué ultérieur.

Ces travaux entraîneront des perturbations et des coupures dans la distribution de l'eau à partir du lundi 30 mars 2026 jusqu'au 10 avril 2026 dans les zones suivantes :

*Gouvernorat de Gabès : Délégations de Gabès Sud et Mareth.

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*Gouvernorat de Tataouine : Délégations de Tataouine Nord, Tataouine Sud et Ghomrassen.

*Gouvernorat de Médenine : Délégations de Médenine Nord, Médenine Sud, Zarzis et Sidi Makhlouf.

Dans son communiqué publié ce jeudi 19 mars, la SONEDE appelle les usagers à rationaliser leur consommation d'eau durant cette période.

Il est à rappeler que la SONEDE avait annoncé il y a quelques jours que des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable allaient se produire entre le 24 et le 04 avril.

Il est donc possible que le deuxième communiqué attendu annonce que les perturbations pourraient durer du 24 mars jusqu'au 10 avril, soit plus de deux semaines sans eau.

Une alerte à prendre au sérieux par les habitants de ces gouvernorats du Sud qui sont appelés à prendre toutes les précautions nécessaires pour dépasser une aussi longue période sans eau potable !