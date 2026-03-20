Tunisie - Wadie Jary réintégré en prison après hospitalisation

19 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le service de cardiologie d'un hôpital universitaire de Tunis a décidé de mettre fin à l'hospitalisation de Wadie Jary, après huit jours de soins.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de Wadie Jary, ce dernier a été reconduit en prison, muni d'une ordonnance médicale comprenant plusieurs traitements nécessaires à sa prise en charge.

Le suivi médical se poursuivra sous la supervision du médecin de l'établissement pénitentiaire. Un nouveau rendez-vous a été fixé pour effectuer des examens complémentaires, et le service de cardiologie de l'hôpital universitaire assurera un suivi régulier et rigoureux de son état de santé.

Cette décision intervient dans le cadre du respect du protocole médical et des soins continus garantis aux patients, même en détention.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.