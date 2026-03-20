Tunisie - Wadie Jary réintégré en prison après hospitalisation

Le service de cardiologie d'un hôpital universitaire de Tunis a décidé de mettre fin à l'hospitalisation de Wadie Jary, après huit jours de soins.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de Wadie Jary, ce dernier a été reconduit en prison, muni d'une ordonnance médicale comprenant plusieurs traitements nécessaires à sa prise en charge.

Le suivi médical se poursuivra sous la supervision du médecin de l'établissement pénitentiaire. Un nouveau rendez-vous a été fixé pour effectuer des examens complémentaires, et le service de cardiologie de l'hôpital universitaire assurera un suivi régulier et rigoureux de son état de santé.

Cette décision intervient dans le cadre du respect du protocole médical et des soins continus garantis aux patients, même en détention.