Tunisie: Maghrebia verse 2,900 dinars de dividende par action malgré un résultat net en recul de 8 %

19 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Assurances Maghrebia propose la distribution d'un dividende de 2,900 dinars par action, distribuable à partir du 8 juin 2026, après que son Conseil d'Administration, réuni le 13 mars 2026, a arrêté les états financiers de l'exercice 2025.

Le chiffre d'affaires de la société atteint 300,654 millions de dinars, en progression de 10,52 % par rapport aux 272,046 millions de dinars enregistrés en 2024. Le résultat avant impôt s'améliore de 7,54 % à 38,293 millions de dinars contre 35,597 millions de dinars l'année précédente.

Le résultat net recule en revanche de 8 % à 26,093 millions de dinars, contre 28,362 millions de dinars en 2024.

Les actionnaires sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire le 15 mai 2026 pour statuer sur la distribution de ce dividende.

À la même date, une Assemblée Générale Extraordinaire examinera une proposition d'augmentation du capital social par incorporation des réserves, portant celui-ci de 45 millions de dinars à 55 millions de dinars.

Cette opération donnera lieu à l'émission d'un million d'actions gratuites d'une valeur nominale de 10 dinars chacune, attribuées à raison de deux actions nouvelles pour neuf actions anciennes, avec jouissance à compter du 1er janvier 2026.

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