Niger: Djibrilla Issa, promu chef d'un portefeuille à la banque mondiale qui pèse 6 milliards de dollars

La Banque mondiale a confié à Djibrilla Issa, cadre nigérien au parcours international reconnu, la direction de son portefeuille pour cinq pays d'Afrique de l'Ouest. Basé à Dakar, il pilotera des investissements dans des secteurs clés tels que l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, la connectivité numérique et le capital humain.

Djibrilla Issa, le nouveau métronome au coeur des stratégies ouest-africaines au bureau de Dakar de la banque mondiale. Expert en finance qui fait la fierté de son pays, le Niger. Il vient de monter en grade au sein de la Banque mondiale, institution qu'il connait comme sa poche. Ce cadre au parcours exemplaire, a été nommé, le 16 mars dernier, directeur de division de l'organisation pour le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie. Basé à Dakar, il aura un portefeuille de près de

Un portefeuille de 6 milliards de dollars destiné à soutenir des projets structurants dans des pays confrontés à des défis économiques et sociaux majeurs

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Entré à la Banque mondiale en 2001 comme spécialiste du secteur financier, il y a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de directeur sectoriel en charge de la finance, de la compétitivité et de l'investissement pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afghanistan et le Pakistan, où il a conduit des réformes dans des environnements complexes. Avant cela, Djibrilla Issa avait exercé des fonctions de direction à la BCEAO dans la supervision et la régulation bancaires, tout en contribuant à la recherche et à l'enseignement sur l'intégration régionale. Le nigérien devra gérer un portefeuille de 6 milliards de dollars destiné à soutenir des projets structurants dans des pays confrontés à des défis économiques et sociaux majeurs.

Ses forces résident dans une expertise technique solide, une capacité éprouvée de dialogue politique et une vision inclusive du développement. Habitué aux contextes fragiles, il sait bâtir des consensus et orienter les financements vers des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, la connectivité numérique et le capital humain. Son ancrage régional, allié à une expérience internationale, lui confère une légitimité particulière pour coordonner l'action de la Banque mondiale dans ces cinq pays.

Mais les défis sont considérables : chômage des jeunes, vulnérabilité climatique, dépendance alimentaire, gouvernance parfois défaillante et efficacité contestée de l'aide au développement. Djibrilla Issa devra transformer des engagements financiers en résultats tangibles, en veillant à ce que les projets soutiennent réellement la création d'emplois, l'accès aux services essentiels et la résilience économique. Sa mission sera d'autant plus exigeante que les attentes des populations sont fortes et que la crédibilité des bailleurs dépend de la qualité de l'exécution des projets.

Brillant et performer spécialiste de la finance

La nomination de Djibrilla Issa illustre l'excellence des compétences nigériennes dans les grandes institutions internationales. Elle marque aussi une étape stratégique pour l'Afrique de l'Ouest, où la Banque mondiale entend renforcer son rôle dans l'accompagnement des transformations économiques. Entre promesse et exigence de résultats, Djibrilla Issa incarne la rigueur, la compétence et la vision nécessaires pour faire de ce portefeuille de 6 milliards de dollars, un véritable levier de croissance inclusive et durable. Son défi est clair : inscrire son action dans la durée et démontrer que l'Afrique de l'Ouest peut transformer ses fragilités en opportunités.

Le portefeuille, qu'il supervisera, témoigne de l'importance stratégique accordée par la Banque mondiale à cette sous-région. Les investissements porteront sur des secteurs jugés essentiels pour une croissance inclusive et durable : infrastructures, énergie, agriculture, connectivité numérique et capital humain. Autant de domaines où les besoins sont considérables et où les financements internationaux peuvent jouer un rôle déterminant.

La double expérience académique et institutionnelle à la Banque mondiale et à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) lui confère une vision globale des enjeux financiers et économiques, mais aussi une compréhension fine des réalités ouest-africaines.

Les cinq pays dans lesquels il est appelé intervenir partagent des fragilités structurelles : chômage élevé des jeunes, vulnérabilité climatique, dépendance aux importations alimentaires et gouvernance parfois défaillante. La réussite des projets dépendra autant de la qualité de l'exécution, que de la capacité des États à améliorer la transparence et l'efficacité de leurs politiques publiques. Dans une région où l'aide internationale est parfois critiquée pour son impact limité, Djibrilla Issa devra démontrer que les financements se traduisent en résultats tangibles pour les populations.