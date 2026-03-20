Nairobi — « L'insolence verbale à laquelle nous assistons est le signe avant-coureur d'un phénomène encore plus inquiétant », affirme Mgr Maurice Muhatia Makumba, Archevêque de Kisumu et président de la Conférence épiscopale du Kenya (Kenya Conference of Catholic Bishops, KCCB), dans un message où il exprime son inquiétude face à la forte montée des propos injurieux dans le débat politique.

S'exprimant au nom des Évêquesde la KCCB, Mgr Muhatia affirme : « Nous sommes profondément préoccupés par ce qui se passe dans le pays. Nous appelons à la modération et à la bienséance dans les discours publics ». Le président de la KCCB lance un appel pressant « aux dirigeants politiques, afin qu'ils fassent preuve de modération » dans leurs déclarations publiques.

Mgr Muhatia souligne l'impact négatif sur les jeunes et les enfants du niveau indécorant du débat politique : « Les enfants qui vous écoutent sont choqués. Les jeunes qui vous écoutent sont traumatisés car, en vous, ils voient s'effondrer leurs aspirations concernant la direction du pays ». « Les adultes qui vous écoutent sont embarrassés. Vous donnez une très mauvaise image de notre génération et nous avons du mal à nous identifier à vous », affirme le président de la KCCB.

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« Lorsque vous vous insultez publiquement devant les citoyens, non seulement vous manquez de respect les uns envers les autres, mais vous manquez également de respect envers les citoyens. C'est le message que vous nous envoyez. Tout ce qui vous passe par la tête ne doit pas nécessairement être dit », souligne-t-il.

Mgr Muhatia rappelle que les responsables politiques devraient être au service de la population et leur demande donc « de faire preuve de modération », car « ce pays appartient à plus de 50 millions de Kenyans, pas seulement à vous ».

« Nous prions pour vous afin que vous puissiez guider le peuple vers le but que Dieu a fixé. Le Kenya est aimé de Dieu et nous n'attendons que le meilleur de ceux qui ont été choisis pour nous représenter et mener notre pays vers la grandeur », conclut Mgr Muhatia.

Les déclarations de la KCCB interviennent à un moment de forte tension politique au Kenya, alors que les premiers camps commencent à se dessiner en vue des élections générales de 2027. On observe une tendance croissante à une rhétorique agressive, qui inclut des attaques personnelles, des moqueries sur l'apparence physique des adversaires et l'utilisation d'un langage incendiaire, de plus en plus prédominant dans les débats politiques.

En particulier, les derniers affrontements publics entre le président William Ruto et son ancien vice-président Rigathi Gachagua ont suscité des critiques de la part des chefs religieux et de plus de 20 groupes de la société civile, qui avertissent que ce comportement risque de miner la crédibilité institutionnelle et la cohésion nationale.