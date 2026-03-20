Tunisie: Six pays annoncent l'Aïd pour samedi

Une divergence marquée s'est confirmée jeudi 19 mars 2026 quant à la date de célébration de l'Aïd al-Fitr dans le monde musulman. Alors qu'une majorité de pays ont fixé la fête au vendredi 20 mars, six États ont annoncé l'absence d'observation du croissant lunaire de Chawal, reportant ainsi l'Aïd au samedi 21 mars.

Les autorités religieuses du Pakistan et du Bangladesh ont officiellement déclaré que le croissant n'a pas été aperçu jeudi soir. En conséquence, le vendredi 20 mars est considéré comme le 30e et dernier jour du mois de Ramadan, tandis que le samedi 21 mars marquera le premier jour de l'Aïd al-Fitr.

Quatre autres pays asiatiques, à savoir le Brunei, l'Indonésie, la Malaisie et Singapour, ont également confirmé l'impossibilité d'observer le croissant lunaire, s'alignant ainsi sur cette même date.

À l'inverse, une large majorité de pays arabes et musulmans ont annoncé que l'Aïd sera célébré dès le vendredi 20 mars 2026, après confirmation de l'observation du croissant. Parmi eux figurent notamment l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Palestine, la Jordanie, le Sultanat d'Oman, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, ainsi que la Tunisie, le Maroc et l'Algérie.

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Par ailleurs, certains pays avaient pris de l'avance en annonçant le début de l'Aïd dès le jeudi 19 mars, à l'instar de l'Afghanistan, Djibouti et le Niger, après observation du croissant dès la veille.

Ces divergences récurrentes s'expliquent principalement par la diversité des méthodes d'observation du croissant lunaire, entre observation visuelle directe et calculs astronomiques, mais aussi par les différences géographiques et les référentiels adoptés, certains pays privilégiant une observation locale, d'autres une approche unifiée à l'échelle internationale.