Tunisie: Maroc - La date officielle de l'Aïd al-Fitr 2026 dévoilée

Le Maroc a officiellement fixé la date de l'Aïd al-Fitr au 20 mars 2026, à l'issue de l'observation du croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan. L'annonce a été faite dans la soirée du 19 mars par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, conformément aux procédures religieuses en vigueur.

Dans un communiqué, le ministère précise que l'observation du croissant lunaire du mois de Chawwal 1447 de l'Hégire a été effectuée après le coucher du soleil, correspondant au 29 Ramadan. La vision du croissant ayant été confirmée, le premier jour de Chawwal a été officiellement arrêté au 20 mars 2026.

Cette décision acte la fin du mois sacré de Ramadan au Maroc et ouvre les célébrations de l'Aïd al-Fitr, marquées par la prière, le recueillement et les retrouvailles familiales.