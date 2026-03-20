Congo-Kinshasa: Montée des eaux du marais de Nyangara - Plusieurs infrastructures inondées à Uvira

La ville d'Uvira (Sud-Kivu) est de nouveau frappée par une montée des eaux du marais de Nyangara. Le bilan fait état de plusieurs maisons et écoles inondées, ont indiqué des sources locales jeudi 19 mars 2026. Certains habitants commencent à se déplacer vers des zones plus sûres.

Depuis plus de deux ans, le marais de Nyangara ainsi que le lac Tanganyika continuent à monter.

Les infrastructures touchées

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La route nationale n°30, allant d'Uvira vers la frontière burundaise est en pleine réhabilitation. Depuis le début de la montée des eaux, la route est inondée, bloquant ainsi le bon déroulement des travaux.

Les autres infrastructures sont aussi touchées : plusieurs écoles implantées à Kavimvira, des maisons d'habitation et même des hôtels de renom.

Risque humain

La montée des eaux représente un risque pour la population locale. Certains habitants expliquent qu'ils rencontrent des difficultés à traverser cette partie. Selon eux, la présence des hippopotames dans cette partie présente un grand risque pour les habitants. A la moindre erreur, ils peuvent être attaqués par ces animaux.

Un habitant témoigne sur ce passage périlleux :

« Pour traverser, il faut une pirogue. Il y a aussi le danger lié aux hippopotames. Et si on ne fait pas attention, on peut se faire dévorer par ces hippopotames. Moi-même, j'ai rencontré des difficultés pour traverser cette partie... »

Série d'inondations

La montée des eaux du marais de Nyangara est un phénomène qui s'observe régulièrement pendant la saison de pluies.

Située entre les eaux du lac Tanganyika, au sud, et celles de la rivière Ruzizi, au nord, Nyangara forme une véritable cuvette où convergent d'importants volumes d'eau.

Depuis les dernières inondations de septembre 2023, une grande partie des sinistrés habitent au niveau de Kilomoni et au niveau de Kavimvira et d'autres sont installés du côté de Kala.

De nombreuses habitations de la ville d'Uvira étaient en effet envahies par des eaux, particulièrement dans les quartiers Kalimabenge et Kasenga/Muramvya.

En avril 2020, le débordement de la rivière Mulongwe avait provoqué des inondations dans la ville d'Uvira, qui avaient causé la mort d'au moins 40 personnes et jetant dans la rue 75 000 personnes. Une partie des quartiers comme Kakombe et Kasenga était complètement engloutie.