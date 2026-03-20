Congo-Kinshasa: Flambée de prix des produits de base à Luena

19 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les prix des produits de première nécessité ont fortement augmenté sur le marché de Luena dans le territoire de Bukama (Haut-Lomami), ont indiqué des sources de la société civile mercredi 18 mars.

Un bidon d'huile de 20 litres est passé de 80 000 francs congolais (environ 35 USD) à 110 000 francs congolais, (environ 50 USD) ; tandis qu'un sac de farine de froment se négocie désormais à 85 000 francs congolais, au lieu de 70 ou 75 000 francs congolais.

Cette hausse de prix est liée à la paralysie du trafic, depuis plusieurs jours, sur la Route nationale n°1 (RN1) à Kamboya, à 12 km de Luena. Des camions chargés de marchandises sont embourbés sur ce tronçon très délabré, selon des sources locales. Une vingtaine de véhicules sont bloqués, certains depuis plus de deux semaines, aggravant les pénuries.

Indignation de la société civile

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Daric Mwema Kalonda, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile locale, dénonce l'état lamentable de la route. « Un engin d'intervention s'est lui-même embourbé », déclare-t-il.

Selon lui, les responsables des camions s'inquiètent du manque d'entretien routier, malgré l'existence de deux postes de péage à Mukula-Kulu (150 000 francs congolais par passage d'un véhicule, soit 68 USD) et un pont-bascule (110 USD selon le tonnage).

Les convoyeurs ont tenté de dévier la zone avec des morceaux de bois après cinq jours de travaux manuels.

La société civile exhorte les autorités provinciales du Haut-Lomami à réhabiliter urgemment la RN1.

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