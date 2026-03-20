Congo-Kinshasa: La société Castillo Valere livre à la DGI le premier lot de nouvelles plaques d'immatriculation

19 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Direction générale des impôts (DGI) a reçu, le 17 mars 2026, un premier lot de nouvelles plaques d'immatriculation fournies par la société belge Castillo Valere. Ces plaques, accompagnées de la carte rose, intègrent des innovations comme le plexiglas et un code QR pour une meilleure traçabilité.

La mention « CG » est désormais remplacée par « COD » afin d'éviter toute confusion avec le Congo-Brazzaville, indique l'ACP. Une option de personnalisation de plaques est également introduite.

Leur distribution est prévue prochainement, conformément à un nouveau décret signé par la Première ministre.

La société belge Castillo Valere avait remporté le contrat pour la fourniture de plaques d'immatriculation sécurisées en RDC. Signé en juillet 2025, ce marché porte sur une première livraison de 100 000 paires (7,4 millions de dollars) destinées aux nouveaux véhicules, avec une généralisation prévue d'ici 2027.

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