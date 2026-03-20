Afrique: Hydrocarbures - Le prix du pétrole pourrait atteindre 180 dollars le baril

Selon le Wall Street Journal, le prix du pétrole pourrait grimper jusqu'à 180 dollars le baril en raison de perturbations d'approvisionnement causées par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Cette prévision s'appuie sur les données de l'Arabie saoudite, deuxième producteur mondial de pétrole.

Depuis le début des hostilités, l'offre mondiale a chuté de plusieurs millions de barils, provoquant une hausse des prix d'environ 50 %. Les analystes anticipent que si les perturbations de l'approvisionnement se prolongent dans le détroit d'Ormuz jusqu'à la fin avril, la situation pourrait engendrer un prix atteignant 180 dollars.

Certains experts n'excluent même pas une flambée à 200 dollars le baril, reflétant le sentiment d'inquiétude autour des marchés pétroliers. Les prévisions des spécialistes de Saudi Aramco, également citées par le journal, suggèrent que la pénurie physique de pétrole pourrait s'aggraver dans la semaine à venir. Cette situation entraînerait une chute temporaire des prix, atteignant entre 138 et 140 dollars. Cependant, si le détroit d'Ormuz devait rester fermé à court terme, les prix du pétrole pourraient rapidement grimper à 150 dollars à la mi-avril, suivis d'une escalade potentielle à 165, puis 180 dollars, selon les analyses.

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Ces projections soulignent les défis de l'approvisionnement énergétique mondial, ainsi que l'impact que les tensions géopolitiques peuvent avoir sur les marchés pétroliers.