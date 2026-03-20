Cote d'Ivoire: 20 mars 2026 - L'ONU célèbre la Journée de la langue française

Les Journées des langues aux Nations Unies ont été introduites en 2010 pour célébrer le multilinguisme et la diversité culturelle.

L'ONU célèbre chaque année six « Journées de la langue », consacrées aux six langues officielles des Nations Unies, qui sont l'arabe, le chinois, l'anglais, le français, le russe et l'espagnol.

Ces journées sont l'occasion de sensibiliser la communauté internationale à l'histoire, à la culture et à l'utilisation de chacune de ces langues.

La date de la Journée de la langue française a été choisie symboliquement en référence au 20 mars 1970, qui marque la création de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), devenue l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

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Le multilinguisme, plus fondamental que jamais

Pour sortir de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 et reconstruire en mieux, il faudra continuer à adopter une approche mobilisant toutes les composantes des sociétés, l'ensemble des pouvoirs publics et le monde entier dans un esprit de compassion et de solidarité.

Facteur essentiel d'une communication harmonieuse entre les peuples, le multilinguisme revêt plus que jamais une importance toute particulière pour l'ONU car il favorise la tolérance et assure la participation effective de tous et toutes au processus de travail de l'Organisation.