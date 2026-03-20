Cote d'Ivoire: 20 mars 2026 - Journée internationale du bonheur

Une journée pour être heureux, bien sûr ! La recherche du bonheur est un objectif humain fondamental. L'Assemblée générale des Nations Unies reconnaît cet objectif et appelle à « une approche plus inclusive, équitable et équilibrée de la croissance économique qui favorise le bonheur et le bien-être de tous les peuples. »

Les gouvernements et les organisations internationales devraient investir dans les conditions qui favorisent le bonheur en défendant les droits de l'homme et en intégrant les dimensions du bien-être et de l'environnement dans les cadres politiques, tels que les 17 objectifs de développement durable. L'efficacité des gouvernements dans le maintien de la paix et de l'ordre social, ainsi que dans les domaines de la fiscalité, des institutions juridiques et de la fourniture de services publics est fortement corrélée à la satisfaction moyenne dans la vie.

Les Nations Unies invitent chaque personne de tout âge, ainsi que chaque salle de classe, entreprise et gouvernement à se joindre à la célébration de la Journée internationale du bonheur.

Le Rapport mondial sur le bonheur

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Le Rapport mondial sur le bonheur 2026 sera publié le 20 mars à l'occasion d'une série d'événements diffusés en direct depuis différents endroits du monde pour célébrer la Journée internationale du bonheur.

L'édition de cette année se concentre sur le bien-être à l'ère numérique, explore les effets des réseaux sociaux et présente une nouvelle fois un classement des pays en fonction de leur niveau moyen de satisfaction dans la vie.

Contexte

La résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, proclamant en 2012 la Journée internationale du bonheur, a été proposée par le Bhoutan, un pays qui privilégie depuis les années 1970 l'indice du bonheur national brut à celui du Produit Intérieur Brut (PIB). C'est d'ailleurs à l'initiative du Gouvernement du Bhoutan que des hauts fonctionnaires et représentants d'organisations religieuses, d'universités et de la société civile se sont réunis en 2012 au Siège des Nations Unies, pour discuter de nouveaux moyens de mesurer le bien-être et le bonheur en allant au-delà d'un paradigme purement économique.