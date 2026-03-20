Ile Maurice: Vikash Ramdin nommé CEO

Vikash Ramdin prend la tête du Mauritius Africa FinTech Hub (MAFH) en tant que Chief Executive Officer (CEO). Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et les environnements réglementés à travers l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, il a occupé des postes de direction dans la gestion de patrimoine, dans une banque internationale et au sein de grandes entreprises de consommation.

Avant de rejoindre le MAFH, il a exercé des fonctions dans le marketing et la direction au sein de VAM Management Services Limited, la Barclays Bank, KFC - YUM Brands et Domaines Les Pailles, entre autres.

Il a également contribué au développement de l'écosystème FinTech dans l'île et en Afrique, en facilitant les échanges transfrontaliers et les interactions avec les régulateurs. Par le biais de MINDSET Strategic Services, il a accompagné des dirigeants dans leurs décisions liées au digital, à la gestion des données et à l'intelligence artificielle.