Ile Maurice: Les cachalots vivent un enfer dans nos eaux

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Ils ne sont plus que 25. Vingt-cinq cachalots qui vivent au large de Maurice, dans l'un des endroits au monde où cette espèce résidente évolue si près des côtes. Une rareté absolue. Un trésor vivant. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont traqués, harcelés, poussés à bout.

Une vidéo coup de poing, réalisée par Subimagery Production pour le compte de la Marine Megafauna Conservation Organisation Mauritius (MMCO), sous l'oeil de Didier Noirot, met en lumière une réalité dérangeante. En trois minutes, elle expose ce que beaucoup refusent encore de voir : les cachalots de Maurice sont au bord du gouffre.

Ces géants des mers, les plus grands mammifères à dents de la planète, capables de plonger à des profondeurs extrêmes, portent déjà le poids d'un passé brutal. Pendant trois siècles, ils ont été chassés sans relâche. Aujourd'hui, leur population mondiale ne représente plus que 40 % de ce qu'elle était. Mais à Maurice, la menace n'est plus celle des harpons. Elle est moderne, quotidienne, et souvent banalisée.

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Chaque jour, des dizaines de bateaux rapides prennent la mer à leur recherche. Une fois localisés, les cachalots sont encerclés, suivis et poursuivis. Des touristes se jettent à l'eau, parfois à quelques mètres seulement des géants épuisés. Les lois existent mais elles sont (trop) souvent ignorées. L'objectif n'est plus l'observation mais la proximité à tout prix. La photo parfaite. La vidéo virale. Les likes.

Pendant ce temps, les cachalots n'ont plus de répit. Après des plongées longues et éprouvantes, ils devraient pouvoir récupérer en surface. Au lieu de cela, ils sont constamment dérangés. Stressés, désorientés, ils nagent sans repos. Leur capacité à se nourrir diminue. Leur énergie s'amenuise. Leur survie est compromise. À ces pressions s'ajoutent d'autres menaces silencieuses mais tout aussi mortelles : collisions avec de gigantesques navires, enchevêtrement dans des filets de pêche, ingestion de plastique, pollution sonore, qui brouille leurs repères et perturbe leur communication. Certains portent déjà les marques de combats ou d'attaques. Mais aujourd'hui, c'est l'activité humaine qui devient leur principal prédateur.

Les signes sont là. Récemment, deux cachalots ont été observés dans un état de maigreur extrême avant de disparaître. D'autres ne survivent pas. Dans une population aussi réduite, chaque perte est irréversible.

Ce qui se joue au large de Maurice dépasse la simple question environnementale. C'est un choix de société. Continuer à fermer les yeux, c'est accepter que ces animaux uniques disparaissent, lentement, sous la pression d'un tourisme incontrôlé et d'une indifférence collective.

Les cachalots de Maurice ne sont pas remplaçables. S'ils disparaissent, ce sera à jamais.