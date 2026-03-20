Ile Maurice: 140 jeunes réunis pour la deuxième édition du «FABSA Youth Empowerment Program»

La deuxième édition du First Aid By Shah Wali Amode (FABSA) Youth Empowerment Program a été officiellement lancée, le samedi 14 mars, et a rassemblé 140 jeunes âgés de 13 à 30 ans venus de toute l'île. Cette initiative vise à former la jeunesse, à renforcer ses compétences pratiques et à encourager la participation active dans la sécurité des communautés.

Le programme, qui s'étend sur cinq jours, propose des sessions de formation et de sensibilisation animées par des professionnels expérimentés. Les jeunes participants ont l'occasion d'apprendre sur des thématiques variées et essentielles telles que les premiers secours, la sécurité incendie, la santé et la sécurité au travail, une introduction à la médecine, la sensibilisation à la santé mentale, l'orientation de carrière, le leadership et le travail d'équipe.

Lors de la journée d'ouverture, les participants ont rencontré plusieurs inter venants qui ont partagé leurs connaissances et expériences. Parmi eux figuraient Shah Wali Amode, fondateur et directeur du FABSA, le Dr Ubaid Boolkah, Disen Chadien, Benjamin Manon et Mme Natacha. Ces professionnels ont souligné l'importance de préparer les jeunes à réagir efficacement en cas d'urgence et de les encourager à devenir des acteurs responsables au sein de leur communauté.

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Le FABSA, reconnu comme un partenaire en sécurité et services d'urgence, offre une gamme complète de services : consultation à domicile, ser vices d'ambulance, formations certifiées, couverture en premiers secours, et solutions santé et de sécurité. L'organisation est accessible sur toute l'île via le numéro gratuit 86114. Ces services démontrent l'engagement du FABSA à préparer et à protéger la communauté, mission qui se reflète également dans son programme de formation pour les jeunes.

Le programme a été conçu par Shah Wali Amode dans le but de procurer aux jeunes les outils nécessaires pour développer leurs compétences pratiques, leur sens des responsabilités et leur leadership. L'initiative vise à investir dans la jeunesse, et à préparer les participants à jouer un rôle actif dans la sécurité et le bien-être de leur communauté.

Durant la première journée, les participants ont suivi des sessions de premiers secours, de sécurité incendie, de santé et de sécurité, ainsi qu'une introduction à la médecine, acquérant des compétences pratiques et utiles au quotidien et en situation d'urgence. Au cours des prochains jours, le programme continuera à couvrir la santé mentale, l'orientation professionnelle, le leadership et le travail d'équipe, avec l'objectif de préparer des jeunes confiants, responsables et prêts à jouer un rôle actif dans la société.