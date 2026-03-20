Ile Maurice: La nouvelle BMW iX3 100 % électrique lancée à Maurice

La transition locale vers la mobilité électrique a une nouvelle incarnation automobile. Le concessionnaire Leal Group a officiellement lancé, le 10 mars, la nouvelle BMW iX3, un «Sport Activity Vehicle» (SAV) entièrement électrique, qui incarne la nouvelle génération technologique du constructeur allemand.

Cette iX3 marque l'entrée dans une nouvelle ère pour la marque avec l'introduction de la plateforme «Neue Klasse» (littéralement, «nouvelle classe»), symbole d'innovation, de performance et de durabilité.

Le design moderne et affirmé, la BMW iX3 en a sous le capot. Le modèle iX3 50 xDrive développe une puissance de 345 kW (469 chevaux) grâce à deux moteurs électriques assurant une transmission intégrale. Côté performances, le SUV passe de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et peut atteindre une vitesse maximale de 210 km/h.

La batterie haute tension de 108,7 kWh permet une autonomie de 805 kilomètres, un chiffre qui place ce modèle parmi les véhicules électriques les plus endurants de sa catégorie. La voiture bénéficie également de la sixième génération de la technologie BMW eDrive, qui améliore l'efficacité énergétique et permet une recharge plus rapide.

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Conduite connectée

La BMW iX3 inaugure également une nouvelle expérience à bord avec le système BMW Panoramic iDrive, basé sur le BMW Operating System X. Ce système propose un affichage panoramique projeté sur le pare-brise, une interface numérique intuitive et un assistant vocal intelligent. L'objectif : offrir une conduite plus fluide, intuitive et connectée.

L'intérieur, pensé pour cinq passagers, se distingue par un design épuré, un tableau de bord flottant et un large espace lumineux grâce aux surfaces vitrées et au toit panoramique en option. Au-delà de ses performances, la BMW iX3 s'inscrit dans une démarche environnementale plus globale. Selon le constructeur, l'empreinte carbone du véhicule sur l'ensemble de son cycle de vie est réduite de 34 % par rapport au modèle précédent.

Une partie importante des matériaux utilisés provient également de sources recyclées, notamment des plastiques marins et de l'aluminium recyclé.

À voir sur les routes mauriciennes, fin mai.